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Россиян ждет настоящее лето уже в ближайшие дни, возможна аномальная жара
Россиян ждет настоящее лето уже в ближайшие дни, возможна аномальная жара
Со следующей недели в регионах России начнет устанавливаться летняя погода, рассказали "Известиям" климатологи. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T09:24
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леонид старков
россия
татьяна позднякова
гидрометцентр
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Со следующей недели в регионах России начнет устанавливаться летняя погода, рассказали "Известиям" климатологи. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 17 мая в Москву придет аномальная жара.Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков, со своей стороны, отметил, что аномально теплая погода уже наблюдается в Санкт-Петербурге — там 13 мая воздух прогрелся до 27,5 градуса."Это нетипичная для города ситуация. По майской жаре он обошел Москву и даже субтропический Сочи", — отметил синоптик.Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует летние температуры в средней полосе России выше климатической нормы.Вместе с тем, по ее мнению, несмотря на ускорение темпов глобального потепления, говорить о росте температур в каждый последующий сезон не приходится. В субботу, 15 мая, синоптики обещают в Москве теплую погоду — до плюс 22-24, а по области — до 20-25. Возможны кратковременные дожди и даже грозы, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.
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леонид старков, россия, татьяна позднякова, гидрометцентр, москва, санкт-петербург, общество

Россиян ждет настоящее лето уже в ближайшие дни, возможна аномальная жара

09:24 15.05.2021 (обновлено: 11:08 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане на Манежной площади в Москве
Горожане купаются в фонтане на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Со следующей недели в регионах России начнет устанавливаться летняя погода, рассказали "Известиям" климатологи.
По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 17 мая в Москву придет аномальная жара.

"В понедельник будет до 29 градусов, во вторник — до 27. Это даже теплее, чем в июле", — сказал он.

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков, со своей стороны, отметил, что аномально теплая погода уже наблюдается в Санкт-Петербурге — там 13 мая воздух прогрелся до 27,5 градуса.
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"Это нетипичная для города ситуация. По майской жаре он обошел Москву и даже субтропический Сочи", — отметил синоптик.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует летние температуры в средней полосе России выше климатической нормы.

"Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие", — сказала она.

Вместе с тем, по ее мнению, несмотря на ускорение темпов глобального потепления, говорить о росте температур в каждый последующий сезон не приходится.
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"Сказать, что в 2022 году лето будет еще теплее, чем в этом году, неправильно <…> Лето 2010 года не удалось побить еще ни одному последующему сезону", — рассказала эксперт.

В субботу, 15 мая, синоптики обещают в Москве теплую погоду — до плюс 22-24, а по области — до 20-25. Возможны кратковременные дожди и даже грозы, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.
 
Леонид СтарковРоссияТатьяна ПоздняковаГидрометцентрМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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