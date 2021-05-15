https://ria.ru/20210515/zhara-1732416067.html

Россиян ждет настоящее лето уже в ближайшие дни, возможна аномальная жара

Россиян ждет настоящее лето уже в ближайшие дни, возможна аномальная жара

Со следующей недели в регионах России начнет устанавливаться летняя погода, рассказали "Известиям" климатологи. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T09:24

2021-05-15T09:24

2021-05-15T11:08

леонид старков

россия

татьяна позднякова

гидрометцентр

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Со следующей недели в регионах России начнет устанавливаться летняя погода, рассказали "Известиям" климатологи. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 17 мая в Москву придет аномальная жара.Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков, со своей стороны, отметил, что аномально теплая погода уже наблюдается в Санкт-Петербурге — там 13 мая воздух прогрелся до 27,5 градуса."Это нетипичная для города ситуация. По майской жаре он обошел Москву и даже субтропический Сочи", — отметил синоптик.Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует летние температуры в средней полосе России выше климатической нормы.Вместе с тем, по ее мнению, несмотря на ускорение темпов глобального потепления, говорить о росте температур в каждый последующий сезон не приходится. В субботу, 15 мая, синоптики обещают в Москве теплую погоду — до плюс 22-24, а по области — до 20-25. Возможны кратковременные дожди и даже грозы, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.

https://ria.ru/20210413/klimat-1728024759.html

https://ria.ru/20210504/sibgmu-1730651200.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид старков, россия, татьяна позднякова, гидрометцентр, москва, санкт-петербург, общество