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Зариф отменил визит в Вену из-за поддержки Израиля Австрией, пишут СМИ

Зариф отменил визит в Вену из-за поддержки Израиля Австрией, пишут СМИ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену, в ходе которого должен был встретиться с австрийским коллегой, из-за решения... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T13:20

2021-05-15T13:20

2021-05-15T13:20

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

мохаммад джавад зариф

австрия

вена

иран

израиль

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену, в ходе которого должен был встретиться с австрийским коллегой, из-за решения канцлера Австрии и министерства иностранных дел страны поднять флаг Израиля над своими ведомствами в знак солидарности, сообщает издание Presse.Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.Отмечается, что встреча Зарифа и главы МИД Австрии Александера Шалленберга должна была состояться в субботу в 11.00. "Однако Джавад Зариф отменил свою выходные в Вене", - пишет издание.На повестке для Зарифа в Вене стояли бы переговоры по ядерной сделке, отмечает издание. Он должен был остаться в австрийской столице до воскресенья.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.

австрия

вена

иран

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мохаммад джавад зариф, австрия, вена, иран, израиль, в мире