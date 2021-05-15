Зариф отменил визит в Вену из-за поддержки Израиля Австрией, пишут СМИ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену, в ходе которого должен был встретиться с австрийским коллегой, из-за решения канцлера Австрии и министерства иностранных дел страны поднять флаг Израиля над своими ведомствами в знак солидарности, сообщает издание Presse.Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.Отмечается, что встреча Зарифа и главы МИД Австрии Александера Шалленберга должна была состояться в субботу в 11.00. "Однако Джавад Зариф отменил свою выходные в Вене", - пишет издание.На повестке для Зарифа в Вене стояли бы переговоры по ядерной сделке, отмечает издание. Он должен был остаться в австрийской столице до воскресенья.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД ИранаМохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену, в ходе которого должен был встретиться с австрийским коллегой, из-за решения канцлера Австрии и министерства иностранных дел страны поднять флаг Израиля над своими ведомствами в знак солидарности, сообщает издание Presse.
Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.
Отмечается, что встреча Зарифа и главы МИД Австрии Александера Шалленберга должна была состояться в субботу в 11.00. "Однако Джавад Зариф отменил свою выходные в Вене", - пишет издание.
На повестке для Зарифа в Вене стояли бы переговоры по ядерной сделке, отмечает издание. Он должен был остаться в австрийской столице до воскресенья.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
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