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В Париже полиция применила водометы на акции в поддержку Палестины

В Париже полиция применила водометы на акции в поддержку Палестины

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу на акцию в Париже в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:46

2021-05-15T16:46

2021-05-15T18:11

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

восточный иерусалим

париж

израиль

в мире

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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу на акцию в Париже в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости.К месту проведения акции стянуты усиленные подразделения, полиция перекрыла часть улиц и шесть станций метро.Протестующие подожгли мусорный бак и паллеты на одной из улиц Парижа, где в субботу проходит акция в поддержку Палестины, трансляцию с места событий ведет Sputnik France.Ранее глава полиции Парижа запретил проведение акции протеста 15 мая по запросу главы МВД Франции Жеральда Дарманена, который отмечал, что в 2014 году на подобных акциях были отмечены серьезные нарушения общественного порядка. По словам министра, префектам даны указания проявлять особую бдительность и жесткость.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.

восточный иерусалим

париж

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водометы и слезоточивый газ: акция в поддержку Палестины в Париже Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу, 15 мая, на акцию в Париже в поддержку Палестины. К месту проведения акции были стянуты усиленные подразделения, полиция перекрыла часть улиц и шесть станций метро. 2021-05-15T16:46 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, восточный иерусалим, париж, израиль, в мире