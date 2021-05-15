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В Париже полиция применила водометы на акции в поддержку Палестины
В Париже полиция применила водометы на акции в поддержку Палестины
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу на акцию в Париже в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:46
2021-05-15T16:46
2021-05-15T18:11
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
восточный иерусалим
париж
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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу на акцию в Париже в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости.К месту проведения акции стянуты усиленные подразделения, полиция перекрыла часть улиц и шесть станций метро.Протестующие подожгли мусорный бак и паллеты на одной из улиц Парижа, где в субботу проходит акция в поддержку Палестины, трансляцию с места событий ведет Sputnik France.Ранее глава полиции Парижа запретил проведение акции протеста 15 мая по запросу главы МВД Франции Жеральда Дарманена, который отмечал, что в 2014 году на подобных акциях были отмечены серьезные нарушения общественного порядка. По словам министра, префектам даны указания проявлять особую бдительность и жесткость.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Водометы и слезоточивый газ: акция в поддержку Палестины в Париже
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу, 15 мая, на акцию в Париже в поддержку Палестины. К месту проведения акции были стянуты усиленные подразделения, полиция перекрыла часть улиц и шесть станций метро.
2021-05-15T16:46
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PT1M28S
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, восточный иерусалим, париж, израиль, в мире