https://ria.ru/20210515/vaktsina-1732409702.html

В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против COVID-19

В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против COVID-19

Предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин от коронавируса примерно одинакова, рассказали "Российской газете" в Минпромторге. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:33

2021-05-15T04:33

2021-05-15T08:45

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник лайт"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731305072_0:0:1694:954_1920x0_80_0_0_8b87729a1e3d62f534aec470245aaeb0.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин от коронавируса примерно одинакова, рассказали "Российской газете" в Минпромторге.Так, одна доза вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" обходится в 842 рубля, препарата "КовиВак", разработанного Центром имени Чумакова РАН, — в 866 рублей, вакцины "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи — в 866,81 рубля. В ведомстве отметили, что вакцины закупают в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой и с учетом производственных возможностей площадок. "Спутник V" выпускают семь производителей, "ЭпиВакКорону" — три, "КовиВак" производится только на площадке разработчика. Производством недавно зарегистрированной облегченной вакцины "Спутник Лайт" будут заниматься восемь предприятий, ее цену пока не установили. Массовая вакцинация началась в России в середине января. В основном россияне прививаются "Спутником V" — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента по итогам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных пациентов. "Спутник Лайт" представляет собой облегченную схему с одним уколом — первым компонентом "Спутника V". Его эффективность, как заявили в РФПИ, составляет 79,4 процента."ЭпиВакКорона" формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Эта вакцина тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности."КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. Иммуногенность этой вакцины оценивается в 85 процентов.

https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732285524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество