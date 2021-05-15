В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против COVID-19
04:33 15.05.2021 (обновлено: 08:45 15.05.2021)
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМорозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин от коронавируса примерно одинакова, рассказали "Российской газете" в Минпромторге.
Так, одна доза вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" обходится в 842 рубля, препарата "КовиВак", разработанного Центром имени Чумакова РАН, — в 866 рублей, вакцины "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи — в 866,81 рубля.
В ведомстве отметили, что вакцины закупают в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой и с учетом производственных возможностей площадок.
"Спутник V" выпускают семь производителей, "ЭпиВакКорону" — три, "КовиВак" производится только на площадке разработчика. Производством недавно зарегистрированной облегченной вакцины "Спутник Лайт" будут заниматься восемь предприятий, ее цену пока не установили.
Массовая вакцинация началась в России в середине января. В основном россияне прививаются "Спутником V" — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента по итогам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных пациентов. "Спутник Лайт" представляет собой облегченную схему с одним уколом — первым компонентом "Спутника V". Его эффективность, как заявили в РФПИ, составляет 79,4 процента.
"ЭпиВакКорона" формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Эта вакцина тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.
"КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. Иммуногенность этой вакцины оценивается в 85 процентов.