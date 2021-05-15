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В школьные учебники предложили добавить материалы "Без срока давности"
В школьные учебники предложили добавить материалы "Без срока давности"
В учебники для российских школ необходимо включить материалы проекта "Без срока давности" о геноциде советского мирного населения во время Великой Отечественной РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T15:03
2021-05-15T15:03
россия
александр дрозденко
владимир путин
ленинградская область
петергоф
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. В учебники для российских школ необходимо включить материалы проекта "Без срока давности" о геноциде советского мирного населения во время Великой Отечественной войны, к такому выводу пришли участники Всероссийского форума молодых педагогов.Международный проект "Без срока давности", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется с прошлого года. Он посвящен сохранению памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников, установлению обстоятельств преступлений против мирного населения. Эксперты и молодые учителя на встрече в Гатчине подробно обсудили проект, особо остановившись на том, как донести историческую правду до детей и молодёжи разных возрастов.По мнению участников форума, необходима экспертиза школьных учебников, которые должны быть дополнены с учётом выявленного в ходе проекта "Без срока давности" материала о планах нацистов по захвату СССР и геноциде советского населения. Молодые педагоги обратились в Министерство просвещения Российской Федерации с предложением включить тематику проекта в обязательное содержание образовательных программ как для школьников, так и в программу подготовки педагогических кадров. Актуален вопрос о том, чтобы основные тезисы и понятия проекта "Без срока давности" были учтены в требованиях к результатам освоения предметной области в Федеральных государственных образовательных стандартах. Причём, они обратили внимание министерства, что сделать это надо оперативно, не дожидаясь новых эксцессов с героизацией нацизма."Сейчас идёт борьба за умы ребят!" - сказал на форуме в открытом диалоге с молодыми педагогами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По мнению губернатора, победить в этой борьбе можно только обращаясь к правде, в том числе к правде о зверствах нацистов против мирных жителей - какой бы страшной ни была эта информация для восприятия детьми. "Конечно, эта информация должна быть подана с учётом возрастных особенностей, но это уже задача педагогического сообщества", - отметил он. Говоря о проекте "Без срока давности", глава региона подчеркнул: "Эта информация обязательно должна быть в учебной программе, иначе мы проиграем эту борьбу, борьбу за умы подрастающего поколения, а, значит, и будущее нашей страны".Кроме того, участники форума считают важным добиться межпредметной связи материалов проекта "Без срока давности". Это необходимо учитывать при формировании программы по другим дисциплинам. Например, включить в программу по русской литературе произведения, которые раскрывают на эмоциональном уровне тему нацистского геноцида мирного советского населения в годы войны."Мы должны пропускать эту тему через всю образовательную модель школы. Это не просто история. Это внутренняя позиция учителя и функция учителя - дать правильное гражданское толкование фактов и событий", - заявил декан факультета педагогического образования МГУ, советник министра просвещения Виктор Басюк.Учителя, представляющие разные регионы, были едины во мнении, что материалы проекта "Без срока давности", рассказывающие о преступлениях нацистов в конкретном регионе, должны войти в региональный компонент образовательных программ.Город Гатчина Ленинградской области не случайно стал площадкой для проведения форума, здесь располагался один из крупнейших нацистских лагерей для военнопленных – "Дулаг-154", в бараках которого одновременно размещались 4-5 тысяч человек. Узниками лагеря и его филиалов становились не только военнопленные, но и местные жители – мужчины, женщины, дети – из оккупированных Петергофа, Павловска, Красного Села и других населённых пунктов. Особенно жестоко захватчики относились к детям – известны многочисленные случаи избиений и даже казней. По воспоминаниям очевидцев, голодных осиротевших детей, просивших у прохожих хлеба или милостыню, немецкие солдаты могли расстрелять на месте. А в посёлке Вырица вблизи города был создан концлагерь специально для детей – в нём были заключены 300 малолетних узников, многие из которых погибали от изнуряющего труда, болезней и голода.По воспоминаниям очевидцев, голодных осиротевших детей, просивших у прохожих хлеба или милостыню, немецкие солдаты могли расстрелять на месте. А в посёлке Вырица вблизи города был создан концлагерь специально для детей – в нём были заключены 300 малолетних узников, многие из которых погибали от изнуряющего труда, болезней и голода.Основные предложения участников форума по интеграции результатов проекта "Без срока давности" в образовательную деятельность школ и педагогических вузов вошли в итоговую резолюцию Форума.
https://ria.ru/20210428/estoniya-1730269584.html
https://ria.ru/20210427/uchebniki-1730158471.html
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россия, александр дрозденко, владимир путин, ленинградская область, петергоф, общество

В школьные учебники предложили добавить материалы "Без срока давности"

15:03 15.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. В учебники для российских школ необходимо включить материалы проекта "Без срока давности" о геноциде советского мирного населения во время Великой Отечественной войны, к такому выводу пришли участники Всероссийского форума молодых педагогов.
Международный проект "Без срока давности", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется с прошлого года. Он посвящен сохранению памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников, установлению обстоятельств преступлений против мирного населения. Эксперты и молодые учителя на встрече в Гатчине подробно обсудили проект, особо остановившись на том, как донести историческую правду до детей и молодёжи разных возрастов.
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По мнению участников форума, необходима экспертиза школьных учебников, которые должны быть дополнены с учётом выявленного в ходе проекта "Без срока давности" материала о планах нацистов по захвату СССР и геноциде советского населения. Молодые педагоги обратились в Министерство просвещения Российской Федерации с предложением включить тематику проекта в обязательное содержание образовательных программ как для школьников, так и в программу подготовки педагогических кадров. Актуален вопрос о том, чтобы основные тезисы и понятия проекта "Без срока давности" были учтены в требованиях к результатам освоения предметной области в Федеральных государственных образовательных стандартах. Причём, они обратили внимание министерства, что сделать это надо оперативно, не дожидаясь новых эксцессов с героизацией нацизма.
"Сейчас идёт борьба за умы ребят!" - сказал на форуме в открытом диалоге с молодыми педагогами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По мнению губернатора, победить в этой борьбе можно только обращаясь к правде, в том числе к правде о зверствах нацистов против мирных жителей - какой бы страшной ни была эта информация для восприятия детьми. "Конечно, эта информация должна быть подана с учётом возрастных особенностей, но это уже задача педагогического сообщества", - отметил он. Говоря о проекте "Без срока давности", глава региона подчеркнул: "Эта информация обязательно должна быть в учебной программе, иначе мы проиграем эту борьбу, борьбу за умы подрастающего поколения, а, значит, и будущее нашей страны".
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Кроме того, участники форума считают важным добиться межпредметной связи материалов проекта "Без срока давности". Это необходимо учитывать при формировании программы по другим дисциплинам. Например, включить в программу по русской литературе произведения, которые раскрывают на эмоциональном уровне тему нацистского геноцида мирного советского населения в годы войны.
"Мы должны пропускать эту тему через всю образовательную модель школы. Это не просто история. Это внутренняя позиция учителя и функция учителя - дать правильное гражданское толкование фактов и событий", - заявил декан факультета педагогического образования МГУ, советник министра просвещения Виктор Басюк.
Учителя, представляющие разные регионы, были едины во мнении, что материалы проекта "Без срока давности", рассказывающие о преступлениях нацистов в конкретном регионе, должны войти в региональный компонент образовательных программ.
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Город Гатчина Ленинградской области не случайно стал площадкой для проведения форума, здесь располагался один из крупнейших нацистских лагерей для военнопленных – "Дулаг-154", в бараках которого одновременно размещались 4-5 тысяч человек. Узниками лагеря и его филиалов становились не только военнопленные, но и местные жители – мужчины, женщины, дети – из оккупированных Петергофа, Павловска, Красного Села и других населённых пунктов. Особенно жестоко захватчики относились к детям – известны многочисленные случаи избиений и даже казней. По воспоминаниям очевидцев, голодных осиротевших детей, просивших у прохожих хлеба или милостыню, немецкие солдаты могли расстрелять на месте. А в посёлке Вырица вблизи города был создан концлагерь специально для детей – в нём были заключены 300 малолетних узников, многие из которых погибали от изнуряющего труда, болезней и голода.
По воспоминаниям очевидцев, голодных осиротевших детей, просивших у прохожих хлеба или милостыню, немецкие солдаты могли расстрелять на месте. А в посёлке Вырица вблизи города был создан концлагерь специально для детей – в нём были заключены 300 малолетних узников, многие из которых погибали от изнуряющего труда, болезней и голода.
Основные предложения участников форума по интеграции результатов проекта "Без срока давности" в образовательную деятельность школ и педагогических вузов вошли в итоговую резолюцию Форума.
 
РоссияАлександр ДрозденкоВладимир ПутинЛенинградская областьПетергофОбщество
 
 
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