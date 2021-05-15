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Израиль заявил о пуске более 200 ракет из сектора Газа

Израиль заявил о пуске более 200 ракет из сектора Газа

За минувшую ночь из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 200 ракет, заявила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T09:10

2021-05-15T09:10

2021-05-15T11:01

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая — РИА Новости. За минувшую ночь из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 200 ракет, заявила пресс-служба израильской армии.Пуски зафиксированы с 19:00 вчерашнего дня по 07:00 сегодняшнего. Официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман написал в Twitter, что за ночь израильская авиация уничтожила ракетную установку, с помощью которой группировка ХАМАС обстреливала Иерусалим ракетами дальнего действия.Накануне вечером израильские военные заявили, что с начала эскалации конфликта палестинские группировки запустили по Израилю более двух тысяч ракет.Ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали более 120 человек, около тысячи пострадали.

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире