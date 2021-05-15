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Израиль заявил о пуске более 200 ракет из сектора Газа
Израиль заявил о пуске более 200 ракет из сектора Газа
За минувшую ночь из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 200 ракет, заявила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T09:10
2021-05-15T11:01
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая — РИА Новости. За минувшую ночь из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 200 ракет, заявила пресс-служба израильской армии.Пуски зафиксированы с 19:00 вчерашнего дня по 07:00 сегодняшнего. Официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман написал в Twitter, что за ночь израильская авиация уничтожила ракетную установку, с помощью которой группировка ХАМАС обстреливала Иерусалим ракетами дальнего действия.Накануне вечером израильские военные заявили, что с начала эскалации конфликта палестинские группировки запустили по Израилю более двух тысяч ракет.Ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали более 120 человек, около тысячи пострадали.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире

Израиль заявил о пуске более 200 ракет из сектора Газа

09:10 15.05.2021 (обновлено: 11:01 15.05.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая — РИА Новости. За минувшую ночь из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 200 ракет, заявила пресс-служба израильской армии.
Пуски зафиксированы с 19:00 вчерашнего дня по 07:00 сегодняшнего.
"Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет", — говорится в сообщении.
Официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман написал в Twitter, что за ночь израильская авиация уничтожила ракетную установку, с помощью которой группировка ХАМАС обстреливала Иерусалим ракетами дальнего действия.
Накануне вечером израильские военные заявили, что с начала эскалации конфликта палестинские группировки запустили по Израилю более двух тысяч ракет.
Ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали более 120 человек, около тысячи пострадали.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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