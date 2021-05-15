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В Париже демонстранты забросали полицию бутылками и петардами

В Париже демонстранты забросали полицию бутылками и петардами

Полиция в Париже применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули против участников несанкционированной акции в поддержку Палестины, сообщил корреспондент... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:31

2021-05-15T18:31

2021-05-15T22:30

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

восточный иерусалим

париж

израиль

в мире

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ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция в Париже применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули против участников несанкционированной акции в поддержку Палестины, сообщил корреспондент РИА Новости.Мероприятие, несмотря на запрет властей, началось в 15:00 в районе Барбес в 18-м округе французской столицы.Агрессивно настроенные участники начали бросать в силовиков бутылки и петарды, также они поджигали предметы. Полиция в ответ использовала спецсредства.Как написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, всего в стране на подобных акциях задержали 51 человека, из них 44 — в Париже. Один полицейский получил ранения.По данным МВД, в пропалестинских акциях по всей Франции приняли участие 22 тысячи человек, в Париже — 2,5—3,5 тысячи человек.На местах, где прошли столкновения, лежат перевернутые обгоревшие мусорные баки, поврежденные мопеды и велосипеды, осколки разбитых бутылок, клочки одежды и мусор.Глава столичной полиции запретил акцию протеста по запросу Дарманена, который отметил, что в 2014 году на подобных мероприятиях были серьезные беспорядки. Префектам рекомендовали проявлять особую бдительность и жесткость.Ситуация на Ближнем Востоке обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

восточный иерусалим

париж

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водометы и слезоточивый газ: акция в поддержку Палестины в Париже Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу, 15 мая, на акцию в Париже в поддержку Палестины. К месту проведения акции были стянуты усиленные подразделения, полиция перекрыла часть улиц и шесть станций метро. 2021-05-15T18:31 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, восточный иерусалим, париж, израиль, в мире