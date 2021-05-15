https://ria.ru/20210515/pamyat-1732412953.html

В Благовещенске высадили деревья в память о погибших в ВОВ

В Благовещенске высадили деревья в память о погибших в ВОВ

Благовещенск во второй раз присоединился к международной акции по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, в высадке саженцев... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T08:36

2021-05-15T08:36

2021-05-15T08:36

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

бурейский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d452228c2afd9e211a59e83d896b9e42.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая – РИА Новости. Благовещенск во второй раз присоединился к международной акции по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, в высадке саженцев поучаствовал губернатор Амурской области Василий Орлов.Молодые деревья и кустарники ясеня, клёна, краснотала рядом с Амурским медицинским колледжем высадили жители близлежащих домов, волонтеры, сотрудники министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, правительства области и городской администрации. Задача международной акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.В 2020 году акция прошла впервые, тогда, по словам Орлова, к ней присоединились более 300 тысяч человек со всех регионов России и свыше 50 стран. В Благовещенске в субботу высадили 350 деревьев и кустарников. Также посадки деревьев прошли в Благовещенском и Бурейском районах."В Великой Отечественной войне принимали участие два моих прадеда, воевал дед, все вернулись, раненые и с наградами, главное – живыми. Каждый из тех, кто сегодня принимает участие в акции, вносит свой вклад в увековечивание памяти павших в той войне. Помимо этого, эта акция позволит сделать наши города более комфортными", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Губернатор Приамурья уточнил, что в районах области в этом году будет посажено около 9 тысяч саженцев.Кроме озеленения городов, третий год подряд по нацпроекту "Экология" выделяются деньги на восстановление лесных массивов."В планах до 2024 года планируется посадить около 12 миллионов сеянцев сосны, ели и кедра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210513/minirovanie-1732062515.html

https://ria.ru/20210509/draka-1731585807.html

россия

амурская область

бурейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий орлов (губернатор), амурская область, бурейский район, общество