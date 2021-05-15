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В Благовещенске высадили деревья в память о погибших в ВОВ
В Благовещенске высадили деревья в память о погибших в ВОВ
Благовещенск во второй раз присоединился к международной акции по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, в высадке саженцев... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T08:36
2021-05-15T08:36
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
бурейский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая – РИА Новости. Благовещенск во второй раз присоединился к международной акции по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, в высадке саженцев поучаствовал губернатор Амурской области Василий Орлов.Молодые деревья и кустарники ясеня, клёна, краснотала рядом с Амурским медицинским колледжем высадили жители близлежащих домов, волонтеры, сотрудники министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, правительства области и городской администрации. Задача международной акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.В 2020 году акция прошла впервые, тогда, по словам Орлова, к ней присоединились более 300 тысяч человек со всех регионов России и свыше 50 стран. В Благовещенске в субботу высадили 350 деревьев и кустарников. Также посадки деревьев прошли в Благовещенском и Бурейском районах."В Великой Отечественной войне принимали участие два моих прадеда, воевал дед, все вернулись, раненые и с наградами, главное – живыми. Каждый из тех, кто сегодня принимает участие в акции, вносит свой вклад в увековечивание памяти павших в той войне. Помимо этого, эта акция позволит сделать наши города более комфортными", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Губернатор Приамурья уточнил, что в районах области в этом году будет посажено около 9 тысяч саженцев.Кроме озеленения городов, третий год подряд по нацпроекту "Экология" выделяются деньги на восстановление лесных массивов."В планах до 2024 года планируется посадить около 12 миллионов сеянцев сосны, ели и кедра", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210513/minirovanie-1732062515.html
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амурская область
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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, бурейский район, общество

В Благовещенске высадили деревья в память о погибших в ВОВ

08:36 15.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРегионы России. Амурская область
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая – РИА Новости. Благовещенск во второй раз присоединился к международной акции по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, в высадке саженцев поучаствовал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Молодые деревья и кустарники ясеня, клёна, краснотала рядом с Амурским медицинским колледжем высадили жители близлежащих домов, волонтеры, сотрудники министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, правительства области и городской администрации. Задача международной акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.
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В 2020 году акция прошла впервые, тогда, по словам Орлова, к ней присоединились более 300 тысяч человек со всех регионов России и свыше 50 стран. В Благовещенске в субботу высадили 350 деревьев и кустарников. Также посадки деревьев прошли в Благовещенском и Бурейском районах.
"В Великой Отечественной войне принимали участие два моих прадеда, воевал дед, все вернулись, раненые и с наградами, главное – живыми. Каждый из тех, кто сегодня принимает участие в акции, вносит свой вклад в увековечивание памяти павших в той войне. Помимо этого, эта акция позволит сделать наши города более комфортными", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
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Губернатор Приамурья уточнил, что в районах области в этом году будет посажено около 9 тысяч саженцев.
Кроме озеленения городов, третий год подряд по нацпроекту "Экология" выделяются деньги на восстановление лесных массивов.
"В планах до 2024 года планируется посадить около 12 миллионов сеянцев сосны, ели и кедра", - говорится в сообщении.
 
РоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьБурейский районОбщество
 
 
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