https://ria.ru/20210515/obstrel-1732401908.html

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим

Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило об обстреле ракетной очередью израильской военной базы Хацерим, расположенной около израильского города... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T00:09

2021-05-15T00:09

2021-05-15T00:09

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило об обстреле ракетной очередью израильской военной базы Хацерим, расположенной около израильского города Беэр-Шева."Бригады аль-Кассам" нанесли удар ракетной очередью по базе Хацерим", - говорится в заявлении.Ранее "Бригады аль-Кассам" заявили о нанесении удара беспилотником по израильскому химическому заводу в кибуце Нир-Оз, который расположен недалеко от границы с сектором Газа.В свою очередь пресс-служба израильской армии сегодня заявила, что вертолёты ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам ХАМАС на суше и на море в южной части сектора Газа.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.

сектор газа

палестина

израиль

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сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире