Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что выпустило десятки ракет в сторону Тель-Авива.Как говорится в заявлении, это сделано в ответ на израильский авиаудар по лагерю беженцев аш-Шати в секторе Газа, при котором, как сообщалось, погибли десять человек.В Тель-Авиве сработали системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. В городе, а также в Ашдоде и в районах, граничащих с сектором Газа, звучат сирены воздушной тревоги.По данным полиции, две ракеты упали в пригороде Тель-Авива. На месте происшествия работают полицейские. В городе Рамат-Ган погиб один человек, сообщила служба скорой помощи. Во время проверки 50-летнего мужчину нашли в тяжелом состоянии без сознания. После попыток реанимации врачи зафиксировали смерть.Пользователи соцсетей публикуют фото попадания ракеты в припаркованную машину в пригороде Рамат-Ган и в промзоне города Ришон-ле-Цион, рядом с магазином сети IKEA.Кроме того, "Бригады аль-Кассам" заявили, что нанесли удар по израильским солдатам в кибуце Киссуфим недалеко от границы с палестинском анклавом. При этом применялся беспилотник со взрывчаткой.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
В Тель-Авиве сработали системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. В городе, а также в Ашдоде и в районах, граничащих с сектором Газа, звучат сирены воздушной тревоги.
По данным полиции, две ракеты упали в пригороде Тель-Авива. На месте происшествия работают полицейские.
В городе Рамат-Ган погиб один человек, сообщила служба скорой помощи. Во время проверки 50-летнего мужчину нашли в тяжелом состоянии без сознания. После попыток реанимации врачи зафиксировали смерть.
Пользователи соцсетей публикуют фото попадания ракеты в припаркованную машину в пригороде Рамат-Ган и в промзоне города Ришон-ле-Цион, рядом с магазином сети IKEA.
Кроме того, "Бригады аль-Кассам" заявили, что нанесли удар по израильским солдатам в кибуце Киссуфим недалеко от границы с палестинском анклавом. При этом применялся беспилотник со взрывчаткой.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
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