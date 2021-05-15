https://ria.ru/20210515/khamas-1732430085.html

ХАМАС не исключил вооруженного сопротивления на Западном берегу Иордана

ХАМАС не исключил вооруженного сопротивления на Западном берегу Иордана

Движение ХАМАС не исключает всеобщего вооруженного восстания на палестинских территориях Западного берега реки Иордан, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:00

2021-05-15T12:00

2021-05-15T13:13

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

западный берег реки иордан

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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КАИР, 15 мая — РИА Новости. Движение ХАМАС не исключает всеобщего вооруженного восстания на палестинских территориях Западного берега реки Иордан, заявил РИА Новости официальный представитель движения Фаузи Бархум.По его словам, это вопрос времени.Что касается возможной наземной операции израильских войск в секторе Газа, то, добавил собеседник агентства, движение готово к любому сценарию.Ответственность за эскалацию конфликта представитель ХАМАС возложил на Израиль. По его словам, усилия по установлению перемирия, которые предпринимают Египет, Катар и представители ООН, наталкиваются на "израильское мышление".Бархум отметил, что у ХАМАС нет прямого контакта с США, а Россия также прилагает усилия по достижению перемирия, но все они до сих пор не привели к успеху."Мы проинформировали всех посредников о том, что агрессию начал израильский оккупант и что он должен прекратить свои произвольные действия против нашего народа в Иерусалиме и Шейх-Джаррахе, положить конец вторжениям поселенцев в мечеть аль-Акса, положить конец всем формам агрессии против Газы", — заявил он.Ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/konflikt-1732412393.html

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире