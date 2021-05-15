https://ria.ru/20210515/khamas-1732429600.html

ХАМАС готов к возможной наземной операции Израиля в Газе

ХАМАС готов к возможной наземной операции Израиля в Газе

Официальный представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум, комментируя РИА Новости возможную наземную операцию Израиля,... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T11:56

2021-05-15T11:56

2021-05-15T12:12

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хамас

восточный иерусалим

сектор газа

израиль

в мире

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КАИР, 15 мая – РИА Новости. Официальный представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум, комментируя РИА Новости возможную наземную операцию Израиля, заявил, что движение готово к любому сценарию."По поводу наземного вторжения (в сектор Газа). Оккупанты совершают слишком много глупостей, которые могут подтолкнуть их в любой момент принять какое-либо глупое решение. Мы готовы к любому сценарию", - сказал Бархум.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.

восточный иерусалим

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, восточный иерусалим, сектор газа, израиль, в мире