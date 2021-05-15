https://ria.ru/20210515/khamas-1732408375.html

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов

Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар Израиля по лагерю беженцев аш-Шати в... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T03:21

2021-05-15T03:21

2021-05-15T03:21

ашдод

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар Израиля по лагерю беженцев аш-Шати в городе Газа.Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что Израиль атаковал лагерь беженцев аш-Шати в Газе, в результате 8 человек погибли. Как в свою очередь сообщил РИА Новости очевидец, десять человек стали жертвами авиаудара, еще около 30 пострадали."Бригады аль-Кассам" нанесли удар ракетной очередью по Беэр-Шеве и Ашдоду в ответ на атаку по лагерю беженцев аш-Шати", - говорится в заявлении. Военно крыло также отмечает, что этот обстрел был местью за погибших палестинцев на Западном берегу.Ранее "Бригады аль-Кассам" заявили о нанесении удара беспилотником по израильскому химическому заводу в кибуце Нир-Оз, который расположен недалеко от границы с сектором Газа, а также о ракетном обстреле военной базы Израиля Хацерим .В свою очередь пресс-служба израильской армии сегодня заявила, что вертолёты ВВС Израиля нанесли удар по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа, таких как наблюдательные пункты на суше и на море в южной части анклава, туннель с серверами и военным оборудованием, многоэтажное здание банка ХАМАС, квартиры двух членов военно-морского подразделения ХАМАС, служившие складами вооружений.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.

https://ria.ru/20210515/raketa-1732405926.html

ашдод

сектор газа

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израиль

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ашдод, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире