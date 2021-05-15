https://ria.ru/20210515/khamas-1732405615.html

ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем

ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем

Движение ХАМАС оповестило посредников в переговорах с Израилем, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня, заявил глава политбюро РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T01:45

2021-05-15T01:45

2021-05-15T02:46

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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КАИР, 15 мая – РИА Новости. Движение ХАМАС оповестило посредников в переговорах с Израилем, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня, заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль.Требования ХАМАС заключаются в выводе израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободном доступе молящихся в нее, прекращении выселения жителей района Шейх-Джаррах и освобождении всех задержанных за время последней эскалации."Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии", - заявил Мешааль.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильской армии, с территории палестинского анклава с начала эскалации конфликта было выпущено более 2 тысяч ракет, из них примерно половина была обезврежена системой ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа. В результате, согласно последним данным палестинского минздрава, погибли 126 человек и 950 получили ранения.

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире