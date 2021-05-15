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ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС

Израильские истребители нанесли удар по трём подземным пусковым установкам ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T01:37

2021-05-15T01:37

2021-05-15T01:37

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удар по трём подземным пусковым установкам ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильской армии, с территории палестинского анклава с начала эскалации конфликта было выпущено более 2 тысяч ракет, из них примерно половина была обезврежена системой ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа. В результате, согласно последним данным палестинского минздрава, погибли 126 человек и 950 получили ранения.

сектор газа

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире