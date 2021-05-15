Обвиненный в изнасиловании Арми Хаммер завел новый роман
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Арми Хаммер завел новый роман, девушка актера работает стоматологом, со ссылкой на свои источники сообщает сайт People.
Хаммер познакомился с новой пассией на Каймановых островах, где сейчас также находится бывшая жена Хаммера и их общие дети — шестилетняя Харпер и четырехлетний Форд.
"Они выглядят счастливыми, и им хорошо вместе. Кажется, у них много друзей, и она представляет его всем своим знакомым", — рассказывает об отношениях актера и стоматолога источник сайта People.
В январе 2021 года Арми Хаммер отказался от роли в романтической комедии, где он должен был играть с Дженнифер Лопес. Покинуть проект он решил из-за нападок в его адрес после появления в сети сообщений от его имени, в которых он писал, что является "стопроцентным каннибалом".
В марте 2021 года стало известно, что 24-летняя Эффи Ангелова обвинила Хаммера в изнасиловании. Девушка заявила, что познакомилась с Хаммером в социальной сети Facebook и встречалась с ним с 2016 по 2020 год, при этом в 2017 году актер якобы "жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов".
Арми Хаммер известен по ролям в фильмах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Белоснежка: Месть гномов" Тарсема Сингха, "Отель Мумбаи: Противостояние" Энтони Мараса и "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.