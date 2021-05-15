https://ria.ru/20210515/hammer-1732354325.html

Обвиненный в изнасиловании Арми Хаммер завел новый роман

Обвиненный в изнасиловании Арми Хаммер завел новый роман

Арми Хаммер завел новый роман, девушка актера работает стоматологом, со ссылкой на свои источники сообщает сайт People. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T00:27

2021-05-15T00:27

2021-05-15T00:27

культура

новости культуры

дэвид финчер

дженнифер лопес

каймановы острова

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Арми Хаммер завел новый роман, девушка актера работает стоматологом, со ссылкой на свои источники сообщает сайт People. Хаммер познакомился с новой пассией на Каймановых островах, где сейчас также находится бывшая жена Хаммера и их общие дети — шестилетняя Харпер и четырехлетний Форд. В январе 2021 года Арми Хаммер отказался от роли в романтической комедии, где он должен был играть с Дженнифер Лопес. Покинуть проект он решил из-за нападок в его адрес после появления в сети сообщений от его имени, в которых он писал, что является "стопроцентным каннибалом". В марте 2021 года стало известно, что 24-летняя Эффи Ангелова обвинила Хаммера в изнасиловании. Девушка заявила, что познакомилась с Хаммером в социальной сети Facebook и встречалась с ним с 2016 по 2020 год, при этом в 2017 году актер якобы "жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов".Арми Хаммер известен по ролям в фильмах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Белоснежка: Месть гномов" Тарсема Сингха, "Отель Мумбаи: Противостояние" Энтони Мараса и "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

https://ria.ru/20210319/khammer-1601996420.html

каймановы острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, дэвид финчер, дженнифер лопес, каймановы острова