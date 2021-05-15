https://ria.ru/20210515/granitsa-1732460128.html
Баку ответил на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
Баку ответил на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
Ереван попытался политизировать урегулирование ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, обратившись в ОДКБ, заявили в азербайджанском МИД. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T17:18
2021-05-15T17:18
2021-05-15T19:45
джейхун байрамов
никол пашинян
сергей лавров
мид азербайджана
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БАКУ, 15 мая — РИА Новости. Ереван попытался политизировать урегулирование ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, обратившись в ОДКБ, заявили в азербайджанском МИД.Там уточнили, что глава ведомства Джейхун Байрамов по телефону обсудил обстановку со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, Таджикистан сейчас председательствует в ОДКБ.В Баку подчеркнули, что азербайджанские пограничники находятся на своих позициях.Байрамов проинформировал собеседника о том, что разногласия по ситуации на границе были и раньше, но они разрешались путем переговоров.Ситуация в Сюникской областиКак сообщало Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области.Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.Армения направила в ОДКБ официальное обращение по ситуации в Сюникской области. Также и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян написал Владимиру Путину письмо с просьбой оказать военную помощь.
https://ria.ru/20210513/pashinyan-1732084996.html
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джейхун байрамов, никол пашинян, сергей лавров, мид азербайджана, таджикистан, армения, одкб, ереван, азербайджан, в мире
БАКУ, 15 мая — РИА Новости. Ереван попытался политизировать урегулирование ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, обратившись в ОДКБ, заявили в азербайджанском МИД.
Там уточнили, что глава ведомства Джейхун Байрамов по телефону обсудил обстановку со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, Таджикистан сейчас председательствует в ОДКБ.
"Руководство Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики было немедленно направлено в регион в связи с последней напряженностью на границе, и проведены переговоры с пограничниками противоположной стороны. <...> Байрамов подчеркнул, что эту напряженность следует разрешать путем политики и переговоров", — указано в заявлении.
В Баку подчеркнули, что азербайджанские пограничники находятся на своих позициях.
Байрамов проинформировал собеседника о том, что разногласия по ситуации на границе были и раньше, но они разрешались путем переговоров.
Ситуация в Сюникской области
Как сообщало Минобороны Армении
, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области.
Ереван
счел этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.
Армения направила в ОДКБ
официальное обращение по ситуации в Сюникской области. Также и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян написал Владимиру Путину письмо с просьбой оказать военную помощь.