https://ria.ru/20210514/vzyatka-1732246553.html

СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии

СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии

Следственный комитет подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против экс-зампреда правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T09:04

2021-05-14T09:04

2021-05-14T15:21

россия

алексей меркушкин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

александр хинштейн

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следственный комитет подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против экс-зампреда правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея Меркушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее о задержании сына бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина в аэропорту Шереметьево рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.В СК пояснили, что мужчина пытался вылететь из России. Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.По данным ведомства, в 2015 году подозреваемый, который был фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров и еще одним акционером передал семь миллионов рублей управляющему отделением Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского главного управления ЦБ. Деньги предназначались за отзыв предписания, которое выдали после проведенной проверки. Выявленные нарушения могли привести к лишению лицензии.На сайте МВД Мордовии указывается, получатель взятки предложил заключить договор купли-продажи "находящихся в его собственности акций коммерческой организации фактической стоимостью 40 тысяч рублей по заведомо завышенной цене, превышающей семь миллионов рублей". Это должно было придать сделке видимость законности.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.Ранее, как рассказали в СК, под домашний арест поместили бывшего управляющего отделением Нацбанка. Экс-председателя совета директоров Мордовпромстройбанка заключили под стражу.Третий фигурант дела также находится под домашним арестом по другому уголовному делу.

https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732258847.html

https://ria.ru/20210513/koloniya-1732130589.html

россия

самарская область

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россия, алексей меркушкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, центральный банк рф (цб рф), александр хинштейн, самарская область, происшествия