СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии
09:04 14.05.2021 (обновлено: 15:21 14.05.2021)
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следственный комитет подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против экс-зампреда правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея Меркушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее о задержании сына бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина в аэропорту Шереметьево рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В СК пояснили, что мужчина пытался вылететь из России. Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.
По данным ведомства, в 2015 году подозреваемый, который был фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров и еще одним акционером передал семь миллионов рублей управляющему отделением Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского главного управления ЦБ. Деньги предназначались за отзыв предписания, которое выдали после проведенной проверки. Выявленные нарушения могли привести к лишению лицензии.
На сайте МВД Мордовии указывается, получатель взятки предложил заключить договор купли-продажи "находящихся в его собственности акций коммерческой организации фактической стоимостью 40 тысяч рублей по заведомо завышенной цене, превышающей семь миллионов рублей". Это должно было придать сделке видимость законности.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.
Ранее, как рассказали в СК, под домашний арест поместили бывшего управляющего отделением Нацбанка. Экс-председателя совета директоров Мордовпромстройбанка заключили под стражу.
Третий фигурант дела также находится под домашним арестом по другому уголовному делу.