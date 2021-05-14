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СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии
СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии
Следственный комитет подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против экс-зампреда правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:04
2021-05-14T15:21
россия
алексей меркушкин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
александр хинштейн
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следственный комитет подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против экс-зампреда правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея Меркушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее о задержании сына бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина в аэропорту Шереметьево рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.В СК пояснили, что мужчина пытался вылететь из России. Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.По данным ведомства, в 2015 году подозреваемый, который был фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров и еще одним акционером передал семь миллионов рублей управляющему отделением Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского главного управления ЦБ. Деньги предназначались за отзыв предписания, которое выдали после проведенной проверки. Выявленные нарушения могли привести к лишению лицензии.На сайте МВД Мордовии указывается, получатель взятки предложил заключить договор купли-продажи "находящихся в его собственности акций коммерческой организации фактической стоимостью 40 тысяч рублей по заведомо завышенной цене, превышающей семь миллионов рублей". Это должно было придать сделке видимость законности.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.Ранее, как рассказали в СК, под домашний арест поместили бывшего управляющего отделением Нацбанка. Экс-председателя совета директоров Мордовпромстройбанка заключили под стражу.Третий фигурант дела также находится под домашним арестом по другому уголовному делу.
https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732258847.html
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россия, алексей меркушкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, центральный банк рф (цб рф), александр хинштейн, самарская область, происшествия

СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии

09:04 14.05.2021 (обновлено: 15:21 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Юрий Глебов / Перейти в фотобанкАлексей Меркушкин
Алексей Меркушкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Юрий Глебов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следственный комитет подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против экс-зампреда правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея Меркушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее о задержании сына бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина в аэропорту Шереметьево рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Кадры задержания Алексея Меркушкина при попытке покинуть страну - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 10:38
Опубликовано видео задержания сына бывшего главы Мордовии
В СК пояснили, что мужчина пытался вылететь из России. Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.
По данным ведомства, в 2015 году подозреваемый, который был фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров и еще одним акционером передал семь миллионов рублей управляющему отделением Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского главного управления ЦБ. Деньги предназначались за отзыв предписания, которое выдали после проведенной проверки. Выявленные нарушения могли привести к лишению лицензии.
На сайте МВД Мордовии указывается, получатель взятки предложил заключить договор купли-продажи "находящихся в его собственности акций коммерческой организации фактической стоимостью 40 тысяч рублей по заведомо завышенной цене, превышающей семь миллионов рублей". Это должно было придать сделке видимость законности.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.
Ранее, как рассказали в СК, под домашний арест поместили бывшего управляющего отделением Нацбанка. Экс-председателя совета директоров Мордовпромстройбанка заключили под стражу.
Третий фигурант дела также находится под домашним арестом по другому уголовному делу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 14:04
Бывший и.о. замглавы Хакасии получил девять лет колонии за взятки
 
РоссияАлексей МеркушкинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Александр ХинштейнСамарская областьПроисшествия
 
 
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