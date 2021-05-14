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В вузе, где учился Галявиев, обратят внимание на "тихих" студентов
В вузе, где учился Галявиев, обратят внимание на "тихих" студентов
Ректор университета "ТИСБИ" Нэлла Прусс, в колледже которого учился напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев, заявила журналистам, что вуз будет обращать... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:59
2021-05-14T13:59
2021-05-14T13:59
стрельба в школе в казани
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рустам минниханов
москва
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ректор университета "ТИСБИ" Нэлла Прусс, в колледже которого учился напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев, заявила журналистам, что вуз будет обращать внимание на "тихих" студентов.По словам Прусс, Галявиев не вылазил из компьютера, все время ходил с различными гаджетами."Я провела совещание с кураторами групп, студсоветом, и сейчас... мы будем на таких обращать внимание. Вот на таких тихушников. Мне психиатры сказали. Это очень реальная вещь. Он тихий-тихий, и все выплескивается в преступление", - сказала ректор.Галявиев учился в колледже "ТИСБИ", но в апреле из-за академической задолженности был отчислен.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, москва, казань, происшествия