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ВЭБ получил чистую прибыль по РСБУ в первом квартале в 6,8 млрд рублей
ВЭБ получил чистую прибыль по РСБУ в первом квартале в 6,8 млрд рублей
Чистая прибыль ВЭБа по РСБУ в первом квартале 2021 года составила 6,782 миллиарда рублей против убытка в 9,233 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T23:46
2021-05-14T23:46
2021-05-14T23:46
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чистая прибыль ВЭБа по РСБУ в первом квартале 2021 года составила 6,782 миллиарда рублей против убытка в 9,233 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета госкорпорации.Операционные расходы сократились в 2,2 раза, до 18,87 миллиарда рублей. Комиссионные расходы сократились на 25,6%, до 60,2 миллиона рублей.Процентные доходы ВЭБа сократились на 17,8%, до 33,47 миллиарда рублей. Комиссионные доходы снизились на 16,2%, составив 1,5 миллиарда рублей. Процентные расходы сократились на 14,9% и составили 35,82 миллиарда рублей.ВЭБ - национальный институт развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.
https://ria.ru/20210508/naznachenie-1731500149.html
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