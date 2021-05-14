https://ria.ru/20210514/urgant-1732274094.html
Ургант отреагировал на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Ургант отреагировал на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление главы ЛДПР Владимира Жириновского о намерении закрыть его шоу на Первом канале из-за шутки. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:43
2021-05-14T11:43
2021-05-14T17:45
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лдпр
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иван ургант
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление главы ЛДПР Владимира Жириновского о намерении закрыть его шоу на Первом канале из-за шутки."Вы не подозреваете, друзья, что это наша с вами предпоследняя встреча вообще. Дело в том, что дни передачи "Вечерний Ургант" оказались сочтены и история нашей передачи оказалась чуть короче, чем думали мы. Я вынужден сообщить вам, что мы стоим на пороге закрытия передачи. Это произошло не по нашей воле, вы прекрасно понимаете, мы бы сами никогда себя не закрыли", — сказал Ургант в эфире Первого канала.Телеведущий также сыронизировал над серьезностью слов политика, заявив, что тот "много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости". Он также сказал, что "Владимир Вольфович будет завтра у нас в гостях, он придет и проведет торжественное закрытие нашей передачи".Ранее Ургант пошутил по поводу переизбрания Геннадия Зюганова лидером КПРФ и взаимоотношений с ним Владимира Жириновского, в частности, сравнив их "с семейной парой". Жириновский после этого в беседе с порталом Sobesednik.ru заявил, что "передачу будем закрывать".
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/baskov-1732151244.html
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шоу-бизнес, лдпр, госдума рф, иван ургант, владимир жириновский