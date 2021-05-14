https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация

Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация

На протяжении последних трех дней высокопоставленные чиновники Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским рассказывали своим согражданам, как будут... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:00

2021-05-14T08:00

2021-05-14T08:02

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На протяжении последних трех дней высокопоставленные чиновники Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским рассказывали своим согражданам, как будут защищать тех от "агрессивной" России. Судя по заявлениям участников завершившегося вчера форума "Украина-30. Безопасность страны", в этой войне у украинцев осталось только два оружия — НАТО и дезинформация. Ничем другим им не защититься от русских, которые могут напасть к сентябрю, начав третью мировую войну. Такие дикие страшилки вывалил на ошеломленную публику сам Зеленский.Начал он с того, что на встрече с приехавшими из-за океана кураторами во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, испуганно обведя зал глазами, заявил: "Они здесь! Они везде!" Это была реакция на сообщение британской журналистки о том, что она слушает перевод его речи на русский язык. Если президент Украины так реагирует на родной для него самого язык, можно судить об уровне паранойи, охватившей киевскую верхушку относительно несуществующей "российской угрозы".И вот, выяснив, что "русские везде", Зеленский вышел на публику и начал производить потрясающий набор зачастую абсолютно бессвязных фраз о том, когда начнется или не начнется третья мировая война. Так, отвечая на вопрос журналистки по поводу того, отразит ли Украина нападение России в сентябре (почему-то не в августе или октябре), бывший комик произнес дословно следующее: "Готовы ли мы, готов ли мир и Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Если это случится... Я уверен, мы это уже ощущаем по тем сигналам, которые есть, и по той работе, которую мы сделали, дипломатическую работу по поддержке Европой и Соединенными Штатами независимости Украины, я считаю, что Россия не может на это пойти. Потому что это будет… Я считаю, что это может быть мировая война. Поэтому это очень опасно. И бояться нечего и некого".Надеюсь, читатель извинит за столь неудобоваримую цитату, но она — лучшая иллюстрация мешанины в головах украинских чиновников и военных, которые столь же косноязычно в ходе форума по безопасности пытались заявить, насколько опасна угроза "мировой войны с Россией" и почему ее совершенно не стоит бояться.Судя по повестке этого форума, основная его цель первоначально заключалась в лоббировании идеи скорейшего вступления Украины в НАТО. Приближение июньского саммита альянса заметно вскружило головы многим киевским деятелям и вызвало чрезвычайную активизацию Зеленского, который в последние недели бросился ездить по столицам натовских стран, повсюду доказывая, что только членство Украины в Североатлантическом блоке остановит войну в Донбассе. Каким именно образом, он старался не пояснять — видимо, сам этого не знает. Украинские СМИ запестрели заголовками о том, что уже в июне можно ожидать присоединения страны к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ).Однако мечты Зеленского постепенно стали таять. Сначала его пыл охладили в Париже на встрече с Эммануэлем Макроном и присоединившейся к ним в онлайн-формате Ангелой Меркель. Затем последовало известие о том, что Украину не пригласили на июньский саммит. Но основным холодным душем стал упомянутый визит руководителей Госдепа — Энтони Блинкена и Виктории Нуланд. Последняя провела встречу с лидерами фракций Верховной рады, которым она, если верить участникам этой беседы, строго велела не педалировать вопрос вступления в альянс, заявив: "Украине вывеска ничего не даст".Конечно, это отразилось на выступлениях и Зеленского, и ряда других высокопоставленных участников форума. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вынужден был признать, что ПДЧ пока Украине не светит. "Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято", — заявил министр, фактически обвинив в этом страны, которые "руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать — это лучший способ держать Россию в покое". Более чем прозрачный намек на Германию и Францию.Ну а поскольку вопрос вступления в НАТО хозяева альянса попросили временно отодвинуть в повестке дня на задний план, надо было срочно искать какой-то иной способ защиты от русских, окруживших Зеленского "здесь и везде". И президент Украины нашел чем ответить "агрессору", сосредоточившись на том, что с Россией необходимо бороться… дезинформацией.Эти слова Зеленского можно было бы посчитать оговоркой, если бы во время общения с журналистами он четыре раза подряд не повторил, что Киев создает именно Центр дезинформации. Подчеркнем: дезинформации, а не борьбы с нею. Зеленский заявил, что работа этого учреждения уже ведется и он лично намерен на днях провести соответствующую презентацию.Похоже, речь идет о той самой структуре, которую президента Украины в прошлом году попросил создать глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур. Напомним, после этого Зеленский с трибуны Верховной рады призвал подключиться к работе украинских "экспертов по созданию фейков и дезинформации". Вот они и пригодились.Причем нельзя исключать, что данный центр, официально созданный указом президента при СНБО Украины, негласно финансируется именно из-за рубежа. Во всяком случае, такое предположение можно сделать на основании явной несогласованности в объяснениях украинских чиновников по поводу структуры и источников финансирования упомянутого учреждения. Так, буквально накануне форума по безопасности украинский адвокат и блогер Клим Братковский в ответ на свой запрос получил официальный ответ из офиса СНБО о том, что подобный центр отсутствует в их структуре, а некая Полина Лысенко, 2 апреля назначенная указом президента главой данного учреждения, в штате СНБО не значится.Заметим, ответ датирован 7 мая, а спустя всего четыре дня та самая Лысенко на форуме по безопасности не моргнув глазом рассказывала, что она и ее центр уже с марта работают в структуре СНБО и якобы получают там финансирование. Разночтения налицо! Учтем также, что сама Лысенко в ходе выступления назвала свою структуру "квазиразведывательным учреждением", а все предыдущие заслуги этой юной девушки сводятся к тому, что она имеет "благодарность от директора ФБР США за совместную успешную операцию офиса генерального прокурора и ФБР". Согласитесь, уже немало информации для того, чтобы предположить, кто же финансирует работу создающегося Центра противодействия дезинформации (а официальное его название все-таки такое, вопреки честному признанию Зеленского о функциях этой структуры), раз уж это не Украина.Кстати, и та презентация, которую представила девушка на форуме по безопасности, подтверждает, что главная работа нового "инструмента борьбы против России" (Лысенко назвала его "аналитическим мозгом державы" и "единым информационным бассейном национального масштаба") будет сводиться к борьбе против правдивой информации из России и Донбасса. Например, она привела скриншоты сообщений "российских Telegram-каналов" и неких медиа из ДНР об обстрелах Донецка и количестве выданных там российских паспортов, снабдив это рекомендациями о том, как противостоять данной информации.То есть фактически "борьба против России в информационном пространстве" снова сводится к генерации темников с целью опровержения бесспорных фактов. Неудивительно, что Зеленский откровенно называет свое новое детище Центром дезинформации. Таковой эта структура и будет являться — а значит, по заказу западных спецслужб (и, похоже, на деньги оттуда же) снова польется новый поток антироссийских фейков. Так Украина планирует победить в придуманной ею же войне с Россией. Ну, раз уж в НАТО не берут.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/ukraina-1731983959.html

https://ria.ru/20210513/potentsial-1732061831.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/kuleba-1731266216.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/dezinformatsiya-1731473662.html

россия

сша

украина

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

россия, дмитрий кулеба, энтони блинкен, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, сша, украина, авторы, мнение - авторы