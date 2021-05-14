Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация
Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация
На протяжении последних трех дней высокопоставленные чиновники Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским рассказывали своим согражданам, как будут... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:00
2021-05-14T08:02
россия
дмитрий кулеба
энтони блинкен
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
сша
украина
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732181115_0:27:1099:646_1920x0_80_0_0_f8e764f4bbc5e279be29d1bfc6f4f338.jpg
На протяжении последних трех дней высокопоставленные чиновники Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским рассказывали своим согражданам, как будут защищать тех от "агрессивной" России. Судя по заявлениям участников завершившегося вчера форума "Украина-30. Безопасность страны", в этой войне у украинцев осталось только два оружия — НАТО и дезинформация. Ничем другим им не защититься от русских, которые могут напасть к сентябрю, начав третью мировую войну. Такие дикие страшилки вывалил на ошеломленную публику сам Зеленский.Начал он с того, что на встрече с приехавшими из-за океана кураторами во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, испуганно обведя зал глазами, заявил: "Они здесь! Они везде!" Это была реакция на сообщение британской журналистки о том, что она слушает перевод его речи на русский язык. Если президент Украины так реагирует на родной для него самого язык, можно судить об уровне паранойи, охватившей киевскую верхушку относительно несуществующей "российской угрозы".И вот, выяснив, что "русские везде", Зеленский вышел на публику и начал производить потрясающий набор зачастую абсолютно бессвязных фраз о том, когда начнется или не начнется третья мировая война. Так, отвечая на вопрос журналистки по поводу того, отразит ли Украина нападение России в сентябре (почему-то не в августе или октябре), бывший комик произнес дословно следующее: "Готовы ли мы, готов ли мир и Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Если это случится... Я уверен, мы это уже ощущаем по тем сигналам, которые есть, и по той работе, которую мы сделали, дипломатическую работу по поддержке Европой и Соединенными Штатами независимости Украины, я считаю, что Россия не может на это пойти. Потому что это будет… Я считаю, что это может быть мировая война. Поэтому это очень опасно. И бояться нечего и некого".Надеюсь, читатель извинит за столь неудобоваримую цитату, но она — лучшая иллюстрация мешанины в головах украинских чиновников и военных, которые столь же косноязычно в ходе форума по безопасности пытались заявить, насколько опасна угроза "мировой войны с Россией" и почему ее совершенно не стоит бояться.Судя по повестке этого форума, основная его цель первоначально заключалась в лоббировании идеи скорейшего вступления Украины в НАТО. Приближение июньского саммита альянса заметно вскружило головы многим киевским деятелям и вызвало чрезвычайную активизацию Зеленского, который в последние недели бросился ездить по столицам натовских стран, повсюду доказывая, что только членство Украины в Североатлантическом блоке остановит войну в Донбассе. Каким именно образом, он старался не пояснять — видимо, сам этого не знает. Украинские СМИ запестрели заголовками о том, что уже в июне можно ожидать присоединения страны к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ).Однако мечты Зеленского постепенно стали таять. Сначала его пыл охладили в Париже на встрече с Эммануэлем Макроном и присоединившейся к ним в онлайн-формате Ангелой Меркель. Затем последовало известие о том, что Украину не пригласили на июньский саммит. Но основным холодным душем стал упомянутый визит руководителей Госдепа — Энтони Блинкена и Виктории Нуланд. Последняя провела встречу с лидерами фракций Верховной рады, которым она, если верить участникам этой беседы, строго велела не педалировать вопрос вступления в альянс, заявив: "Украине вывеска ничего не даст".Конечно, это отразилось на выступлениях и Зеленского, и ряда других высокопоставленных участников форума. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вынужден был признать, что ПДЧ пока Украине не светит. "Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято", — заявил министр, фактически обвинив в этом страны, которые "руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать — это лучший способ держать Россию в покое". Более чем прозрачный намек на Германию и Францию.Ну а поскольку вопрос вступления в НАТО хозяева альянса попросили временно отодвинуть в повестке дня на задний план, надо было срочно искать какой-то иной способ защиты от русских, окруживших Зеленского "здесь и везде". И президент Украины нашел чем ответить "агрессору", сосредоточившись на том, что с Россией необходимо бороться… дезинформацией.Эти слова Зеленского можно было бы посчитать оговоркой, если бы во время общения с журналистами он четыре раза подряд не повторил, что Киев создает именно Центр дезинформации. Подчеркнем: дезинформации, а не борьбы с нею. Зеленский заявил, что работа этого учреждения уже ведется и он лично намерен на днях провести соответствующую презентацию.Похоже, речь идет о той самой структуре, которую президента Украины в прошлом году попросил создать глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур. Напомним, после этого Зеленский с трибуны Верховной рады призвал подключиться к работе украинских "экспертов по созданию фейков и дезинформации". Вот они и пригодились.Причем нельзя исключать, что данный центр, официально созданный указом президента при СНБО Украины, негласно финансируется именно из-за рубежа. Во всяком случае, такое предположение можно сделать на основании явной несогласованности в объяснениях украинских чиновников по поводу структуры и источников финансирования упомянутого учреждения. Так, буквально накануне форума по безопасности украинский адвокат и блогер Клим Братковский в ответ на свой запрос получил официальный ответ из офиса СНБО о том, что подобный центр отсутствует в их структуре, а некая Полина Лысенко, 2 апреля назначенная указом президента главой данного учреждения, в штате СНБО не значится.Заметим, ответ датирован 7 мая, а спустя всего четыре дня та самая Лысенко на форуме по безопасности не моргнув глазом рассказывала, что она и ее центр уже с марта работают в структуре СНБО и якобы получают там финансирование. Разночтения налицо! Учтем также, что сама Лысенко в ходе выступления назвала свою структуру "квазиразведывательным учреждением", а все предыдущие заслуги этой юной девушки сводятся к тому, что она имеет "благодарность от директора ФБР США за совместную успешную операцию офиса генерального прокурора и ФБР". Согласитесь, уже немало информации для того, чтобы предположить, кто же финансирует работу создающегося Центра противодействия дезинформации (а официальное его название все-таки такое, вопреки честному признанию Зеленского о функциях этой структуры), раз уж это не Украина.Кстати, и та презентация, которую представила девушка на форуме по безопасности, подтверждает, что главная работа нового "инструмента борьбы против России" (Лысенко назвала его "аналитическим мозгом державы" и "единым информационным бассейном национального масштаба") будет сводиться к борьбе против правдивой информации из России и Донбасса. Например, она привела скриншоты сообщений "российских Telegram-каналов" и неких медиа из ДНР об обстрелах Донецка и количестве выданных там российских паспортов, снабдив это рекомендациями о том, как противостоять данной информации.То есть фактически "борьба против России в информационном пространстве" снова сводится к генерации темников с целью опровержения бесспорных фактов. Неудивительно, что Зеленский откровенно называет свое новое детище Центром дезинформации. Таковой эта структура и будет являться — а значит, по заказу западных спецслужб (и, похоже, на деньги оттуда же) снова польется новый поток антироссийских фейков. Так Украина планирует победить в придуманной ею же войне с Россией. Ну, раз уж в НАТО не берут.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/ukraina-1731983959.html
https://ria.ru/20210513/potentsial-1732061831.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/kuleba-1731266216.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/dezinformatsiya-1731473662.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Владимир Корнилов
https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Владимир Корнилов
https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732181115_55:0:982:695_1920x0_80_0_0_0f4937dd024256af7c3b148aba46387d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, энтони блинкен, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, сша, украина, авторы, мнение - авторы

Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация

08:00 14.05.2021 (обновлено: 08:02 14.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на учениях "Объединенные усилия – 2020", которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на учениях Объединенные усилия – 2020, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
На протяжении последних трех дней высокопоставленные чиновники Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским рассказывали своим согражданам, как будут защищать тех от "агрессивной" России. Судя по заявлениям участников завершившегося вчера форума "Украина-30. Безопасность страны", в этой войне у украинцев осталось только два оружия — НАТО и дезинформация. Ничем другим им не защититься от русских, которые могут напасть к сентябрю, начав третью мировую войну. Такие дикие страшилки вывалил на ошеломленную публику сам Зеленский.
Начал он с того, что на встрече с приехавшими из-за океана кураторами во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, испуганно обведя зал глазами, заявил: "Они здесь! Они везде!" Это была реакция на сообщение британской журналистки о том, что она слушает перевод его речи на русский язык. Если президент Украины так реагирует на родной для него самого язык, можно судить об уровне паранойи, охватившей киевскую верхушку относительно несуществующей "российской угрозы".
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 16:27В мире
В партии Зеленского обнаружили препятствие для вступления Украины в НАТО
И вот, выяснив, что "русские везде", Зеленский вышел на публику и начал производить потрясающий набор зачастую абсолютно бессвязных фраз о том, когда начнется или не начнется третья мировая война. Так, отвечая на вопрос журналистки по поводу того, отразит ли Украина нападение России в сентябре (почему-то не в августе или октябре), бывший комик произнес дословно следующее: "Готовы ли мы, готов ли мир и Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Если это случится... Я уверен, мы это уже ощущаем по тем сигналам, которые есть, и по той работе, которую мы сделали, дипломатическую работу по поддержке Европой и Соединенными Штатами независимости Украины, я считаю, что Россия не может на это пойти. Потому что это будет… Я считаю, что это может быть мировая война. Поэтому это очень опасно. И бояться нечего и некого".
Надеюсь, читатель извинит за столь неудобоваримую цитату, но она — лучшая иллюстрация мешанины в головах украинских чиновников и военных, которые столь же косноязычно в ходе форума по безопасности пытались заявить, насколько опасна угроза "мировой войны с Россией" и почему ее совершенно не стоит бояться.
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 05:25
На Украине пожаловались на "микроскопический" рост боевого потенциала
Судя по повестке этого форума, основная его цель первоначально заключалась в лоббировании идеи скорейшего вступления Украины в НАТО. Приближение июньского саммита альянса заметно вскружило головы многим киевским деятелям и вызвало чрезвычайную активизацию Зеленского, который в последние недели бросился ездить по столицам натовских стран, повсюду доказывая, что только членство Украины в Североатлантическом блоке остановит войну в Донбассе. Каким именно образом, он старался не пояснять — видимо, сам этого не знает. Украинские СМИ запестрели заголовками о том, что уже в июне можно ожидать присоединения страны к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ).
Однако мечты Зеленского постепенно стали таять. Сначала его пыл охладили в Париже на встрече с Эммануэлем Макроном и присоединившейся к ним в онлайн-формате Ангелой Меркель. Затем последовало известие о том, что Украину не пригласили на июньский саммит. Но основным холодным душем стал упомянутый визит руководителей Госдепа — Энтони Блинкена и Виктории Нуланд. Последняя провела встречу с лидерами фракций Верховной рады, которым она, если верить участникам этой беседы, строго велела не педалировать вопрос вступления в альянс, заявив: "Украине вывеска ничего не даст".
Конечно, это отразилось на выступлениях и Зеленского, и ряда других высокопоставленных участников форума. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вынужден был признать, что ПДЧ пока Украине не светит. "Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято", — заявил министр, фактически обвинив в этом страны, которые "руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать — это лучший способ держать Россию в покое". Более чем прозрачный намек на Германию и Францию.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 09:16В мире
Кулеба обвинил РФ в "ползучей аннексии" Азова
Ну а поскольку вопрос вступления в НАТО хозяева альянса попросили временно отодвинуть в повестке дня на задний план, надо было срочно искать какой-то иной способ защиты от русских, окруживших Зеленского "здесь и везде". И президент Украины нашел чем ответить "агрессору", сосредоточившись на том, что с Россией необходимо бороться… дезинформацией.
Эти слова Зеленского можно было бы посчитать оговоркой, если бы во время общения с журналистами он четыре раза подряд не повторил, что Киев создает именно Центр дезинформации. Подчеркнем: дезинформации, а не борьбы с нею. Зеленский заявил, что работа этого учреждения уже ведется и он лично намерен на днях провести соответствующую презентацию.
Похоже, речь идет о той самой структуре, которую президента Украины в прошлом году попросил создать глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур. Напомним, после этого Зеленский с трибуны Верховной рады призвал подключиться к работе украинских "экспертов по созданию фейков и дезинформации". Вот они и пригодились.
Причем нельзя исключать, что данный центр, официально созданный указом президента при СНБО Украины, негласно финансируется именно из-за рубежа. Во всяком случае, такое предположение можно сделать на основании явной несогласованности в объяснениях украинских чиновников по поводу структуры и источников финансирования упомянутого учреждения. Так, буквально накануне форума по безопасности украинский адвокат и блогер Клим Братковский в ответ на свой запрос получил официальный ответ из офиса СНБО о том, что подобный центр отсутствует в их структуре, а некая Полина Лысенко, 2 апреля назначенная указом президента главой данного учреждения, в штате СНБО не значится.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 11:46В мире
Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации
Заметим, ответ датирован 7 мая, а спустя всего четыре дня та самая Лысенко на форуме по безопасности не моргнув глазом рассказывала, что она и ее центр уже с марта работают в структуре СНБО и якобы получают там финансирование. Разночтения налицо! Учтем также, что сама Лысенко в ходе выступления назвала свою структуру "квазиразведывательным учреждением", а все предыдущие заслуги этой юной девушки сводятся к тому, что она имеет "благодарность от директора ФБР США за совместную успешную операцию офиса генерального прокурора и ФБР". Согласитесь, уже немало информации для того, чтобы предположить, кто же финансирует работу создающегося Центра противодействия дезинформации (а официальное его название все-таки такое, вопреки честному признанию Зеленского о функциях этой структуры), раз уж это не Украина.
Кстати, и та презентация, которую представила девушка на форуме по безопасности, подтверждает, что главная работа нового "инструмента борьбы против России" (Лысенко назвала его "аналитическим мозгом державы" и "единым информационным бассейном национального масштаба") будет сводиться к борьбе против правдивой информации из России и Донбасса. Например, она привела скриншоты сообщений "российских Telegram-каналов" и неких медиа из ДНР об обстрелах Донецка и количестве выданных там российских паспортов, снабдив это рекомендациями о том, как противостоять данной информации.
То есть фактически "борьба против России в информационном пространстве" снова сводится к генерации темников с целью опровержения бесспорных фактов. Неудивительно, что Зеленский откровенно называет свое новое детище Центром дезинформации. Таковой эта структура и будет являться — а значит, по заказу западных спецслужб (и, похоже, на деньги оттуда же) снова польется новый поток антироссийских фейков. Так Украина планирует победить в придуманной ею же войне с Россией. Ну, раз уж в НАТО не берут.
 
РоссияДмитрий КулебаЭнтони БлинкенВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийСШАУкраинаАвторыМнение - Авторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
03:21Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
Лента новостейМолния