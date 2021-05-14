https://ria.ru/20210514/ubiystvo-1732297386.html

Бывший муж пропавшей в Лужском районе женщины признался в ее убийстве

Бывший муж пропавшей в Лужском районе женщины признался в ее убийстве

Бывший супруг пропавшей женщины-врача в Ленинградской области задержан по подозрению в ее убийстве, сообщает областное управление СК. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:22

2021-05-14T13:22

2021-05-14T13:23

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

лужский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Бывший супруг пропавшей женщины-врача в Ленинградской области задержан по подозрению в ее убийстве, сообщает областное управление СК."В Лужском районе по подозрению в убийстве женщины-врача, считавшейся пропавшей без вести, задержан бывший супруг", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 10 мая поступило сообщение об исчезновении врача межрайонной Лужской больницы, которая 9 мая ушла из дома и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.По подозрению в убийстве женщины 13 мая задержан ее бывший супруг 1983 года рождения. Обстоятельства уточняются. Решается вопрос об аресте задержанного."Я совершил удар палкой по голове... подошёл и убедился, что она не подавала признаков жизни, уложил в мешок и проследовал вот сюда", - рассказал задержанный на видео, распространенном СК.Также отмечается, что убитая – жительница поселка Оредеж 1982 года рождения.

https://ria.ru/20210401/ubiystvo-1603739110.html

ленинградская область

лужский район

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2021

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В убийстве женщины-врача из Ленобласти подозревается бывший супруг. Кадры СК 10 мая 2021 сообщалось о безвестном исчезновении врача межрайонной Лужской больницы 1982 года рождения, проживающей в поселке Оредеж Лужского района Ленинградской области, которая 9 мая 2021 года ушла из дома и не вернулась. По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В ходе следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками полиции в совершении указанного преступления задержан бывший супруг женщины 1983 года рождения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Луга, следователей, следователей–криминалистов, а также сотрудников полиции. В настоящее время подозреваемый задержан органами следствия. Следователями допрошены свидетели. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения тела потерпевшей, а также всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 2021-05-14T13:22 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, лужский район, происшествия