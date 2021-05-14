https://ria.ru/20210514/twitter-1732344341.html

В Twitter отчитались об удалении запрещенного контента

В Twitter отчитались об удалении запрещенного контента

Администрация соцсети Twitter на встрече в четверг проинформировала Роскомнадзор о ходе удаления запрещенного в РФ контента и выразила готовность сделать это в... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:52

2021-05-14T16:52

2021-05-14T17:12

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Администрация соцсети Twitter на встрече в четверг проинформировала Роскомнадзор о ходе удаления запрещенного в РФ контента и выразила готовность сделать это в приоритетном порядке, сообщило российское ведомство."На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещенного в России контента. После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)", - говорится в сообщении.Роскомнадзор уточняет, что встреча представителей Twitter Inc. с руководством ведомства состоялась по инициативе компании."По истечению 15 мая (срок, отведённый соцсети на удаление запрещённой информации) будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210505/sud-1731244871.html

https://ria.ru/20210513/shtraf-1732132934.html

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россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество