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В Twitter отчитались об удалении запрещенного контента
В Twitter отчитались об удалении запрещенного контента
Администрация соцсети Twitter на встрече в четверг проинформировала Роскомнадзор о ходе удаления запрещенного в РФ контента и выразила готовность сделать это в... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T16:52
2021-05-14T17:12
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Администрация соцсети Twitter на встрече в четверг проинформировала Роскомнадзор о ходе удаления запрещенного в РФ контента и выразила готовность сделать это в приоритетном порядке, сообщило российское ведомство."На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещенного в России контента. После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)", - говорится в сообщении.Роскомнадзор уточняет, что встреча представителей Twitter Inc. с руководством ведомства состоялась по инициативе компании."По истечению 15 мая (срок, отведённый соцсети на удаление запрещённой информации) будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

В Twitter отчитались об удалении запрещенного контента

16:52 14.05.2021 (обновлено: 17:12 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип приложения Twitter на экране смартфона
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Администрация соцсети Twitter на встрече в четверг проинформировала Роскомнадзор о ходе удаления запрещенного в РФ контента и выразила готовность сделать это в приоритетном порядке, сообщило российское ведомство.
"На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещенного в России контента. После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)", - говорится в сообщении.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 22:42
Суд в Москве рассмотрит 22 протокола на Twitter, Facebook и Google
Роскомнадзор уточняет, что встреча представителей Twitter Inc. с руководством ведомства состоялась по инициативе компании.
"По истечению 15 мая (срок, отведённый соцсети на удаление запрещённой информации) будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер", - говорится в сообщении ведомства.
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РоссияТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterОбщество
 
 
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