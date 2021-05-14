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Ликсутов рассказал о распространении карты "Тройка" в регионах
Ликсутов рассказал о распространении карты "Тройка" в регионах
Более 40 российских регионов рассматривают или вводят карту "Тройка" для проезда в общественном транспорте, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:19
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россия
максим ликсутов
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 40 российских регионов рассматривают или вводят карту "Тройка" для проезда в общественном транспорте, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Более 40 регионов Российской Федерации рассматривают или уже вводят карту "Тройка". Это на самом деле очень удобный инструмент не только для пассажиров. Это еще и очень серьезный аналитический инструмент для городских властей, чтобы смотреть, как происходит загрузка городского транспорта, куда люди ездят", - сказал Ликсутов.Он отметил, что с помощью этих данных можно более грамотно планировать маршрутную сеть городского транспорта."Это еще и контроль за оплатой проезда, получение выручки, это удобные тарифы для пассажиров, это возможность сделать комбинированные тарифы с разными видами транспорта. То есть это инструмент, который способствует тому, чтобы все больше и больше людей могли удобно и легко пользоваться городским транспортом во всех регионах, не только в Москве", - добавил заммэра.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ликсутов: "Более 40 регионов рассматривают или уже вводят карту "Тройка"
Московскую транспортную карту "Тройка" вводят или рассматривают уже более 40 регионов России, рассказал РИА Новости вице-мэр столицы Ликсутов. Он объяснил, что купив "Тройку" в одном регионе, можно будет пользоваться ей во всех.
2021-05-14T09:19
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Максим Ликсутов о московском транспорте, дорогах и системе Face Pay
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в интервью РИА Новости о том, как изменилась дорожная ситуация на улицах, где недавно изменили тарифы на парковку, об обновлении вагонов метрополитена и популярности городского велопроката, а также о скором запуске новой системы оплаты проезда "по лицу" и востребованности карты "Тройка" в российских регионах.
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россия, максим ликсутов , общество

Ликсутов рассказал о распространении карты "Тройка" в регионах

09:19 14.05.2021 (обновлено: 11:38 14.05.2021)
 
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 40 российских регионов рассматривают или вводят карту "Тройка" для проезда в общественном транспорте, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Более 40 регионов Российской Федерации рассматривают или уже вводят карту "Тройка". Это на самом деле очень удобный инструмент не только для пассажиров. Это еще и очень серьезный аналитический инструмент для городских властей, чтобы смотреть, как происходит загрузка городского транспорта, куда люди ездят", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что с помощью этих данных можно более грамотно планировать маршрутную сеть городского транспорта.
"Это еще и контроль за оплатой проезда, получение выручки, это удобные тарифы для пассажиров, это возможность сделать комбинированные тарифы с разными видами транспорта. То есть это инструмент, который способствует тому, чтобы все больше и больше людей могли удобно и легко пользоваться городским транспортом во всех регионах, не только в Москве", - добавил заммэра.
Читайте полный текст интервью >>
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РоссияМаксим ЛиксутовОбщество
 
 
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