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В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
В израильском городе Ашкелон, по которому палестинские группировки сектора Газа наносят в последние часы массированный ракетный удар, безостановочно звучат... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:09
2021-05-14T03:09
ашкелон
сектор газа
палестина
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. В израильском городе Ашкелон, по которому палестинские группировки сектора Газа наносят в последние часы массированный ракетный удар, безостановочно звучат сирены тревоги, люди вынуждены проводить ночь в бомбоубежищах, сообщили РИА Новости местные жители.Пресс-служба армии Израиля сообщает, что сирены срабатывают в Ашкелоне и приграничных с Газой поселках и городах каждые пять-десять минут.Ранее боевое крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" объявило о запуске 100 новых ракет в направлении Ашкелона. До этого израильская армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.Операция израильской армии в секторе Газа продолжится сколько необходимо, и последнее слово в ней еще не было сказано, заявил ночью в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как армия сообщила об атаках по целям в палестинском анклаве с земли и с воздуха.Жителям населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По последним данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.
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ашкелон, сектор газа, палестина, израиль, в мире

В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги

03:09 14.05.2021
 
© REUTERS / Amir CohenПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. В израильском городе Ашкелон, по которому палестинские группировки сектора Газа наносят в последние часы массированный ракетный удар, безостановочно звучат сирены тревоги, люди вынуждены проводить ночь в бомбоубежищах, сообщили РИА Новости местные жители.
"Этот кошмар начался с часа ночи. Вчера тоже стреляли, но сейчас это практически не прекращается. И хотя нам не надо никуда бегать, у нас прямо в квартире есть укрепленная комната, мы не можем заснуть из-за постоянного воя сирен и взрывов за стеной. Дети очень боятся", - рассказала РИА Новости жительница города.
Пресс-служба армии Израиля сообщает, что сирены срабатывают в Ашкелоне и приграничных с Газой поселках и городах каждые пять-десять минут.
Ранее боевое крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" объявило о запуске 100 новых ракет в направлении Ашкелона. До этого израильская армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
Операция израильской армии в секторе Газа продолжится сколько необходимо, и последнее слово в ней еще не было сказано, заявил ночью в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как армия сообщила об атаках по целям в палестинском анклаве с земли и с воздуха.
Жителям населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По последним данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.
Дым после воздушного удара Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
02:52
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