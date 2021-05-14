https://ria.ru/20210514/trevoga-1732235089.html

В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги

В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги

В израильском городе Ашкелон, по которому палестинские группировки сектора Газа наносят в последние часы массированный ракетный удар, безостановочно звучат... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T03:09

2021-05-14T03:09

2021-05-14T03:09

ашкелон

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. В израильском городе Ашкелон, по которому палестинские группировки сектора Газа наносят в последние часы массированный ракетный удар, безостановочно звучат сирены тревоги, люди вынуждены проводить ночь в бомбоубежищах, сообщили РИА Новости местные жители.Пресс-служба армии Израиля сообщает, что сирены срабатывают в Ашкелоне и приграничных с Газой поселках и городах каждые пять-десять минут.Ранее боевое крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" объявило о запуске 100 новых ракет в направлении Ашкелона. До этого израильская армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.Операция израильской армии в секторе Газа продолжится сколько необходимо, и последнее слово в ней еще не было сказано, заявил ночью в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как армия сообщила об атаках по целям в палестинском анклаве с земли и с воздуха.Жителям населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По последним данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

https://ria.ru/20210514/peremirie-1732234584.html

ашкелон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашкелон, сектор газа, палестина, израиль, в мире