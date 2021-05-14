https://ria.ru/20210514/strelba-1732236734.html
В американском штате Род-Айленд девять человек были ранены при стрельбе
В американском штате Род-Айленд девять человек были ранены при стрельбе
Стрельба произошла в американском штате Род-Айленд, девять человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный телеканал WPRI со... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T04:33
2021-05-14T04:33
2021-05-14T04:33
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стрельба произошла в американском штате Род-Айленд, девять человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный телеканал WPRI со ссылкой на полицию.Стрельба произошла около 19.00 по местному времени (02.00 мск) в городе Провиденс. Всем пострадавшим от 19 до 25 лет.Подробности не приводятся, полиция пока не произвела ни одного задержания.
https://ria.ru/20210508/strelba-1731521474.html
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