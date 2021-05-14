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В американском штате Род-Айленд девять человек были ранены при стрельбе
В американском штате Род-Айленд девять человек были ранены при стрельбе
Стрельба произошла в американском штате Род-Айленд, девять человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный телеканал WPRI со... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T04:33
2021-05-14T04:33
сша
род-айленд
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стрельба произошла в американском штате Род-Айленд, девять человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный телеканал WPRI со ссылкой на полицию.Стрельба произошла около 19.00 по местному времени (02.00 мск) в городе Провиденс. Всем пострадавшим от 19 до 25 лет.Подробности не приводятся, полиция пока не произвела ни одного задержания.
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сша, род-айленд, в мире

В американском штате Род-Айленд девять человек были ранены при стрельбе

04:33 14.05.2021
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Eric Gay
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стрельба произошла в американском штате Род-Айленд, девять человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный телеканал WPRI со ссылкой на полицию.
Стрельба произошла около 19.00 по местному времени (02.00 мск) в городе Провиденс. Всем пострадавшим от 19 до 25 лет.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 22:36
В США три человека погибли при стрельбе
Подробности не приводятся, полиция пока не произвела ни одного задержания.
 
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