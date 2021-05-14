https://ria.ru/20210514/strelba-1732236734.html

В американском штате Род-Айленд девять человек были ранены при стрельбе

В американском штате Род-Айленд девять человек были ранены при стрельбе

Стрельба произошла в американском штате Род-Айленд, девять человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный телеканал WPRI со... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T04:33

2021-05-14T04:33

2021-05-14T04:33

сша

род-айленд

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стрельба произошла в американском штате Род-Айленд, девять человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный телеканал WPRI со ссылкой на полицию.Стрельба произошла около 19.00 по местному времени (02.00 мск) в городе Провиденс. Всем пострадавшим от 19 до 25 лет.Подробности не приводятся, полиция пока не произвела ни одного задержания.

https://ria.ru/20210508/strelba-1731521474.html

сша

род-айленд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, род-айленд, в мире