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Глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран
Глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T22:56
2021-05-14T23:15
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения."Решение правительства России о "государствах, совершающих недружественные действия" - это очередной шаг к эскалации, подрывающий дипломатические отношения", - написал Мишель в Twitter.Глава Евросовета выразил солидарность с попавшей в список Чехией, а также призвал Россию "полностью соблюдать Венскую конвенцию". "Попытки разделить ЕС тщетны", - подчеркнул Мишель.Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень не дружественных России государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Высокопоставленный европейский источник в Брюсселе ранее заявлял журналистам, что ЕС воспримет включение Россией даже одной страны ЕС в список недружественных стран как шаг в отношении всего Евросоюза. Он также добавил, что список противоречит международному праву, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.Как ожидается, 24-25 мая тема отношений России и ЕС будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе.
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шарль мишель, сергей лавров, евросоюз, москва, сша, twitter, россия, евросовет, в мире

Глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран

22:56 14.05.2021 (обновлено: 23:15 14.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения.
"Решение правительства России о "государствах, совершающих недружественные действия" - это очередной шаг к эскалации, подрывающий дипломатические отношения", - написал Мишель в Twitter.
Акция протеста напротив Российского посольства в Праге, связанная с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 20:49
Вице-премьер Чехии ответил на включение в список недружественных стран
Глава Евросовета выразил солидарность с попавшей в список Чехией, а также призвал Россию "полностью соблюдать Венскую конвенцию". "Попытки разделить ЕС тщетны", - подчеркнул Мишель.
Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень не дружественных России государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
Высокопоставленный европейский источник в Брюсселе ранее заявлял журналистам, что ЕС воспримет включение Россией даже одной страны ЕС в список недружественных стран как шаг в отношении всего Евросоюза. Он также добавил, что список противоречит международному праву, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Как ожидается, 24-25 мая тема отношений России и ЕС будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 18:22
Опубликован список недружественных России стран
 
Шарль МишельСергей ЛавровЕвросоюзМоскваСШАTwitterРоссияЕвросоветВ мире
 
 
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