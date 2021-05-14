Глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран
22:56 14.05.2021 (обновлено: 23:15 14.05.2021)
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения.
Глава Евросовета выразил солидарность с попавшей в список Чехией, а также призвал Россию "полностью соблюдать Венскую конвенцию". "Попытки разделить ЕС тщетны", - подчеркнул Мишель.
Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень не дружественных России государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
Высокопоставленный европейский источник в Брюсселе ранее заявлял журналистам, что ЕС воспримет включение Россией даже одной страны ЕС в список недружественных стран как шаг в отношении всего Евросоюза. Он также добавил, что список противоречит международному праву, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Как ожидается, 24-25 мая тема отношений России и ЕС будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Вчера, 18:22Опубликован список недружественных России стран