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Глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран

Глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T22:56

2021-05-14T22:56

2021-05-14T23:15

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения."Решение правительства России о "государствах, совершающих недружественные действия" - это очередной шаг к эскалации, подрывающий дипломатические отношения", - написал Мишель в Twitter.Глава Евросовета выразил солидарность с попавшей в список Чехией, а также призвал Россию "полностью соблюдать Венскую конвенцию". "Попытки разделить ЕС тщетны", - подчеркнул Мишель.Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень не дружественных России государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Высокопоставленный европейский источник в Брюсселе ранее заявлял журналистам, что ЕС воспримет включение Россией даже одной страны ЕС в список недружественных стран как шаг в отношении всего Евросоюза. Он также добавил, что список противоречит международному праву, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.Как ожидается, 24-25 мая тема отношений России и ЕС будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе.

https://ria.ru/20210514/vrbetitse-1732388756.html

https://ria.ru/20210514/gosudarstva-1732366764.html

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сша

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шарль мишель, сергей лавров, евросоюз, москва, сша, twitter, россия, евросовет, в мире