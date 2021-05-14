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В Совфеде не исключили расширения списка недружественных России стран
В Совфеде не исключили расширения списка недружественных России стран
Список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:42
2021-05-14T19:48
сергей лавров
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Кабмин утвердил перечень недружественных России государств, в списке значится две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список "недружественных" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством."Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики", - сказал Джабаров.В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, "очень рьяно исполняют команды из Вашингтона".Законодатель считает, что внесение государств в перечень недружественных России стран повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них. "Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве", - сказал он.По мнению Джабарова, появление недружественных РФ стран "остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию".
https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731410267.html
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сергей лавров, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, в мире, политика

В Совфеде не исключили расширения списка недружественных России стран

19:42 14.05.2021 (обновлено: 19:48 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Кабмин утвердил перечень недружественных России государств, в списке значится две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список "недружественных" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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"Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики", - сказал Джабаров.
В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, "очень рьяно исполняют команды из Вашингтона".
Законодатель считает, что внесение государств в перечень недружественных России стран повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них. "Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве", - сказал он.
По мнению Джабарова, появление недружественных РФ стран "остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию".
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