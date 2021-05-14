В Совфеде не исключили расширения списка недружественных России стран
19:42 14.05.2021 (обновлено: 19:48 14.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Кабмин утвердил перечень недружественных России государств, в списке значится две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список "недружественных" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
"Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики", - сказал Джабаров.
В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, "очень рьяно исполняют команды из Вашингтона".
Законодатель считает, что внесение государств в перечень недружественных России стран повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них. "Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве", - сказал он.
По мнению Джабарова, появление недружественных РФ стран "остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию".