https://ria.ru/20210514/spisok-1732381197.html

В Совфеде не исключили расширения списка недружественных России стран

В Совфеде не исключили расширения списка недружественных России стран

Список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:42

2021-05-14T19:42

2021-05-14T19:48

сергей лавров

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

сша

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Кабмин утвердил перечень недружественных России государств, в списке значится две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список "недружественных" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством."Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики", - сказал Джабаров.В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, "очень рьяно исполняют команды из Вашингтона".Законодатель считает, что внесение государств в перечень недружественных России стран повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них. "Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве", - сказал он.По мнению Джабарова, появление недружественных РФ стран "остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию".

https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731410267.html

https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731238129.html

москва

сша

россия

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сергей лавров, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, в мире, политика