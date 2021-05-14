https://ria.ru/20210514/senator-1732281752.html
Омский сенатор Назаров досрочно сложил полномочия
Омский сенатор Назаров досрочно сложил полномочия
Омский сенатор Виктор Назаров написал заявление о сложении сенаторских полномочий в связи с назначением руководителем одного из подразделений "Газпрома",... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:18
2021-05-14T12:18
2021-05-14T18:13
вячеслав тимченко
виктор назаров
газпром
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Омский сенатор Виктор Назаров написал заявление о сложении сенаторских полномочий в связи с назначением руководителем одного из подразделений "Газпрома", сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Назаров написал заявление о сложении с себя полномочия с 11 мая", – сказал он.Назаров назначен на должность гендиректора тюменского "Газпром межрегионгаз Север", сообщила ранее пресс-служба компании."В связи с действующим законодательством, он должен сложить с себя сенаторские полномочия после назначения", – сказал глава комитета.Тимченко сообщил, что Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 19 мая.
https://ria.ru/20180914/1528567363.html
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вячеслав тимченко, виктор назаров, газпром, совет федерации рф, политика