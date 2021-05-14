"Радио Свобода"* сообщило о блокировке счетов своего бюро в Москве
23:16 14.05.2021 (обновлено: 23:17 14.05.2021)
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Радио Свобода"* сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.
Ранее "Радио Свобода"* сообщило о визите в московское бюро судебных приставов. Приставы, по данным радио, провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они не препятствовали.
"Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в московском бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС"*, - говорится в сообщении на сайте издания.
Служба судебных приставов, как указано в сообщении, также направила ООО "РСЕ/РС"* постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста.
"Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы", - уточняет издание.
Как сообщал Роскомнадзор в апреле, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента, общая сумма штрафов составила 71,5 миллион рублей. Как утверждает "Радио Свобода"*, в январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС* новых правил маркировки публикаций, при этом, судя по полученным ООО "РСЕ/РС"* документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составляет 5 миллионов рублей.
Согласно информации Роскомнадзора, по закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.