ФССП прокомментировала действия приставов в офисе "Радио Свобода"*
23:07 14.05.2021 (обновлено: 23:18 14.05.2021)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФедеральная служба судебных приставов России
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Столичные приставы начали взыскание с "Радио Свобода"* пяти миллионов рублей за административные штрафы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Ранее "Радио Свобода"* сообщило о визите в московское бюро судебных приставов. Приставы, по данным радио, провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они не препятствовали.
"В отдел судебных приставов по ЦАО № 2 ГУФССП России по г. Москве поступили исполнительные документы о взыскании с юридического лица административных штрафов на общую сумму пяти миллионов рублей", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о начале исполнительного производства в отношении "Радио Свобода"*.
Отмечается, что процесс взыскания начался 13 мая.
Как сообщал Роскомнадзор в апреле, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента, общая сумма штрафов составила 71,5 миллион рублей. Как утверждает "Радио Свобода"*, в январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС* новых правил маркировки публикаций, при этом, судя по полученным ООО "РСЕ/РС"* документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составляет 5 миллионов рублей.
Согласно информации Роскомнадзора, по закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.