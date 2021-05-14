https://ria.ru/20210514/pristavy-1732399116.html

ФССП прокомментировала действия приставов в офисе "Радио Свобода"*

ФССП прокомментировала действия приставов в офисе "Радио Свобода"*

Столичные приставы начали взыскание с "Радио Свобода"* пяти миллионов рублей за административные штрафы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T23:07

2021-05-14T23:07

2021-05-14T23:18

россия

цао

свобода (радиостанция)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Столичные приставы начали взыскание с "Радио Свобода"* пяти миллионов рублей за административные штрафы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.Ранее "Радио Свобода"* сообщило о визите в московское бюро судебных приставов. Приставы, по данным радио, провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они не препятствовали."В отдел судебных приставов по ЦАО № 2 ГУФССП России по г. Москве поступили исполнительные документы о взыскании с юридического лица административных штрафов на общую сумму пяти миллионов рублей", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о начале исполнительного производства в отношении "Радио Свобода"*.Отмечается, что процесс взыскания начался 13 мая.Как сообщал Роскомнадзор в апреле, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента, общая сумма штрафов составила 71,5 миллион рублей. Как утверждает "Радио Свобода"*, в январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС* новых правил маркировки публикаций, при этом, судя по полученным ООО "РСЕ/РС"* документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составляет 5 миллионов рублей.Согласно информации Роскомнадзора, по закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.

https://ria.ru/20210513/zhurnalisty-1732177025.html

https://ria.ru/20210430/mayki-1730720726.html

россия

цао

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цао, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии