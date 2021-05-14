Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/pristavy-1732399116.html
ФССП прокомментировала действия приставов в офисе "Радио Свобода"*
ФССП прокомментировала действия приставов в офисе "Радио Свобода"*
Столичные приставы начали взыскание с "Радио Свобода"* пяти миллионов рублей за административные штрафы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T23:07
2021-05-14T23:18
россия
цао
свобода (радиостанция)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40678/80/406788056_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_39d51d5067040e36cf5d4d596719dcd5.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Столичные приставы начали взыскание с "Радио Свобода"* пяти миллионов рублей за административные штрафы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.Ранее "Радио Свобода"* сообщило о визите в московское бюро судебных приставов. Приставы, по данным радио, провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они не препятствовали."В отдел судебных приставов по ЦАО № 2 ГУФССП России по г. Москве поступили исполнительные документы о взыскании с юридического лица административных штрафов на общую сумму пяти миллионов рублей", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о начале исполнительного производства в отношении "Радио Свобода"*.Отмечается, что процесс взыскания начался 13 мая.Как сообщал Роскомнадзор в апреле, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента, общая сумма штрафов составила 71,5 миллион рублей. Как утверждает "Радио Свобода"*, в январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС* новых правил маркировки публикаций, при этом, судя по полученным ООО "РСЕ/РС"* документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составляет 5 миллионов рублей.Согласно информации Роскомнадзора, по закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
https://ria.ru/20210513/zhurnalisty-1732177025.html
https://ria.ru/20210430/mayki-1730720726.html
россия
цао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40678/80/406788056_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_591cb590fab5c666309bc9ca0a74a461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цао, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

ФССП прокомментировала действия приставов в офисе "Радио Свобода"*

23:07 14.05.2021 (обновлено: 23:18 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФедеральная служба судебных приставов России
Федеральная служба судебных приставов России - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Столичные приставы начали взыскание с "Радио Свобода"* пяти миллионов рублей за административные штрафы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Ранее "Радио Свобода"* сообщило о визите в московское бюро судебных приставов. Приставы, по данным радио, провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они не препятствовали.
"В отдел судебных приставов по ЦАО № 2 ГУФССП России по г. Москве поступили исполнительные документы о взыскании с юридического лица административных штрафов на общую сумму пяти миллионов рублей", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о начале исполнительного производства в отношении "Радио Свобода"*.
Отмечается, что процесс взыскания начался 13 мая.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 17:02
В МИД ответили на заявления США о препятствовании работе их журналистов
Как сообщал Роскомнадзор в апреле, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента, общая сумма штрафов составила 71,5 миллион рублей. Как утверждает "Радио Свобода"*, в январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС* новых правил маркировки публикаций, при этом, судя по полученным ООО "РСЕ/РС"* документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составляет 5 миллионов рублей.
Согласно информации Роскомнадзора, по закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 16:07
Захарова попросит у RT майки "Иностранный агент" для "Радио Свобода"*
 
РоссияЦАОСвобода (радиостанция)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
Лента новостейМолния