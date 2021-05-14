https://ria.ru/20210514/pristavy-1732398257.html

"Радио Свобода"* сообщило о приходе приставов в московское бюро

"Радио Свобода"* сообщило о приходе приставов в московское бюро

"Радио Свобода"* сообщило о приходе в московское бюро судебных приставов, соответствующее сообщение размещено на сайте издания, работе редакции они не... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:53

2021-05-14T17:53

2021-05-14T22:55

россия

свобода (радиостанция)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

технологии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Радио Свобода"* сообщило о приходе в московское бюро судебных приставов, соответствующее сообщение размещено на сайте издания, работе редакции они не препятствовали."Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу 14 мая вручили в Московском бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС*", - говорится на сайте.Приставы, по данным "Радио Свобода"*, провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали.Как сообщал Роскомнадзор в апреле, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента, общая сумма штрафов составила 71,5 миллиона рублей. Как утверждает "Радио Свобода"*, в январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС* новых правил маркировки публикаций, при этом, судя по полученным ООО "РСЕ/РС"* документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составляет 5 миллионов рублей.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.

https://ria.ru/20210513/zhurnalisty-1732177025.html

https://ria.ru/20210430/mayki-1730720726.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, технологии