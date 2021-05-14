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Медики назвали число пострадавших за сутки на палестинских территориях

Медики назвали число пострадавших за сутки на палестинских территориях

Триста сорок девять человек пострадали за минувши сутки на палестинских территориях вследствие нынешней эскалации между палестинцами и израильтянами, сообщает... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T03:31

2021-05-14T03:31

2021-05-14T03:55

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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КАИР, 14 мая – РИА Новости. Триста сорок девять человек пострадали за минувши сутки на палестинских территориях вследствие нынешней эскалации между палестинцами и израильтянами, сообщает палестинский офис Красного полумесяца.По данным медиков, основные травмы на территориях Западного берега получены при использовании (израильской полицией) слезоточивого газа, а также вследствие применения резиновых пуль.Большинство ранений (206), согласно Красному полумесяцу, было зафиксировано в секторе Газа. Их причиной стали бомбовые удары.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, израиль, в мире