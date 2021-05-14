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В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров
В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Министерства труда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:50
2021-05-14T09:07
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
антон котяков
иван сухарев
здоровье - общество
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Министерства труда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты, сообщает RT.По мнению депутата, пожилые россияне находятся в уязвимом положении из-за пандемии, поскольку тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки. Сухарев выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели. "Прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста", — говорится в письме.С начала пандемии в России коронавирусом заразились почти пять миллионов человек, выздоровели более 4,5 миллиона. Умерли свыше 114 тысяч заболевших. Во всех регионах, кроме Амурской области, действует масочно-перчаточный режим.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон котяков, иван сухарев, здоровье - общество, госдума рф, общество

В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров

08:50 14.05.2021 (обновлено: 09:07 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Министерства труда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты, сообщает RT.
По мнению депутата, пожилые россияне находятся в уязвимом положении из-за пандемии, поскольку тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки. Сухарев выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели.
"Прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста", — говорится в письме.
С начала пандемии в России коронавирусом заразились почти пять миллионов человек, выздоровели более 4,5 миллиона. Умерли свыше 114 тысяч заболевших. Во всех регионах, кроме Амурской области, действует масочно-перчаточный режим.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КотяковИван СухаревЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
 
 
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