https://ria.ru/20210514/peremirie-1732236120.html

СМИ узнали, как Египет ответит на отказ Израиля от перемирия в Газе

СМИ узнали, как Египет ответит на отказ Израиля от перемирия в Газе

Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним, сообщает со ссылкой на... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T04:03

2021-05-14T04:03

2021-05-14T04:03

сектор газа

палестина

египет

израиль

в мире

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КАИР, 14 мая – РИА Новости. Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним, сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".Ранее "Аль-Арабия", ссылаясь на источники, сообщила, что Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, а также о том, что египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня.По данным источника ТВ, египетская делегация, находившаяся с визитом в Тель-Авиве, предложила Израилю установить гуманитарное перемирие сроком на один год, при этом посланники Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса. Египтяне в ходе визита также заявили, что способны заставить палестинские стороны придерживаться перемирия, если Израиль согласится на это план. Египетская сторона также призвала израильтян прекратить поселенческую деятельность и не поддерживать радикалов, штурмующих мечеть Аль-Акса.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС заплатит "очень высокую цену", и операция израильской армии "будет продолжаться столько, сколько потребуется". Жителям израильских населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

https://ria.ru/20210513/evakuatsiya-1732221134.html

сектор газа

палестина

египет

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, египет, израиль, в мире