https://ria.ru/20210514/otpor-1732370985.html

В США предложили "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии

В США предложили "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Вашингтон "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии. Об этом он написал в... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:47

2021-05-14T18:47

2021-05-14T19:19

россия

джон болтон

нато

сергей шойгу

абхазия

южная осетия

сша

грузия

украина

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Вашингтон "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии. Об этом он написал в National Review.По словам политика, после распада СССР и Организации Варшавского договора расширение НАТО не достигло своего окончательного завершения: шесть государств Восточной Европы и Кавказа остались в "серой зоне" между Россией и новыми границами альянса. Болтон предложил убрать это пространство, присоединив его к Западу. При этом Украина и Грузия — наиболее стратегически важные для США подобные страны, считает он.По его мнению, это позволит воссоздать ситуацию, существовавшую до апреля 2008 года, когда членство Киева и Тбилиси в НАТО рассматривалось вполне серьезно и считалось возможным.В России в последние годы отмечают рост военной активности стран НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупномасштабные учения и моделируют бои с российской армией.Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". По его словам, ведомство принимает меры для защиты страны от угроз, исходящих от Североатлантического альянса.Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Москва не раз заявляла, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210514/pretenzii-1732329147.html

россия

абхазия

южная осетия

сша

грузия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон болтон, нато, сергей шойгу, абхазия, южная осетия, сша, грузия, украина