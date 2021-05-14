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В США предложили "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии
В США предложили "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Вашингтон "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии. Об этом он написал в... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:47
2021-05-14T19:19
россия
джон болтон
нато
сергей шойгу
абхазия
южная осетия
сша
грузия
украина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Вашингтон "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии. Об этом он написал в National Review.По словам политика, после распада СССР и Организации Варшавского договора расширение НАТО не достигло своего окончательного завершения: шесть государств Восточной Европы и Кавказа остались в "серой зоне" между Россией и новыми границами альянса. Болтон предложил убрать это пространство, присоединив его к Западу. При этом Украина и Грузия — наиболее стратегически важные для США подобные страны, считает он.По его мнению, это позволит воссоздать ситуацию, существовавшую до апреля 2008 года, когда членство Киева и Тбилиси в НАТО рассматривалось вполне серьезно и считалось возможным.В России в последние годы отмечают рост военной активности стран НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупномасштабные учения и моделируют бои с российской армией.Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". По его словам, ведомство принимает меры для защиты страны от угроз, исходящих от Североатлантического альянса.Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Москва не раз заявляла, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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абхазия
южная осетия
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грузия
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россия, джон болтон, нато, сергей шойгу, абхазия, южная осетия, сша, грузия, украина

В США предложили "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии

18:47 14.05.2021 (обновлено: 19:19 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Вашингтон "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии. Об этом он написал в National Review.
По словам политика, после распада СССР и Организации Варшавского договора расширение НАТО не достигло своего окончательного завершения: шесть государств Восточной Европы и Кавказа остались в "серой зоне" между Россией и новыми границами альянса. Болтон предложил убрать это пространство, присоединив его к Западу. При этом Украина и Грузия — наиболее стратегически важные для США подобные страны, считает он.

"В Грузии пора дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии", — убежден Болтон.

По его мнению, это позволит воссоздать ситуацию, существовавшую до апреля 2008 года, когда членство Киева и Тбилиси в НАТО рассматривалось вполне серьезно и считалось возможным.
В России в последние годы отмечают рост военной активности стран НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупномасштабные учения и моделируют бои с российской армией.
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Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". По его словам, ведомство принимает меры для защиты страны от угроз, исходящих от Североатлантического альянса.
Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Москва не раз заявляла, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
РоссияДжон БолтонНАТОСергей ШойгуАбхазияЮжная ОсетияСШАГрузияУкраина
 
 
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