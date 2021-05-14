https://ria.ru/20210514/otdykh-1732138333.html

Российские туристы рассказали, где можно дешево отдохнуть этим летом

Российские туристы рассказали, где можно дешево отдохнуть этим летом

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места, где летний отпуск обойдется им сравнительно недорого, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:47

2021-05-14T10:47

2021-05-14T10:47

куда можно лететь

отдых на море

абхазия

отдых

туризм

туризм

черное море

азовское море

новости - туризм

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места, где летний отпуск обойдется им сравнительно недорого, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2452 пользователей и выяснили, что каждый пятый считает, что бюджетных предложений в этом году не будет. Примерно столько же респондентов сказали, что дешево можно отдохнуть только дома или на даче.Каждый двадцатый турист надеется, что недорого можно провести летние каникулы в небольших поселках и городах на Черноморском побережье или вблизи Азовского моря. Кроме того, три процента опрошенных называли Дагестан, а два процента — Минеральные Воды.Пять процентов пользователей надеются, что летом будут сняты ограничения на отдых в Турции, и дешевле всего можно будет отдохнуть именно там. Три процента туристов надеются на доступный по цене отпуск в Греции, которая, возможно, скоро снимет лимит на число въезжающих из России. По два процента респондентов для бюджетного отдыха за рубежом указывали Абхазию, Кипр и Египет."Всегда можно найти выгодные варианты", — сказали 40 процентов туристов.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

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черное море

азовское море

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минеральные воды

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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