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Российские туристы рассказали, где можно дешево отдохнуть этим летом
Российские туристы рассказали, где можно дешево отдохнуть этим летом
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места, где летний отпуск обойдется им сравнительно недорого, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:47
2021-05-14T10:47
2021-05-14T10:47
куда можно лететь
отдых на море
абхазия
отдых
туризм
туризм
черное море
азовское море
новости - туризм
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места, где летний отпуск обойдется им сравнительно недорого, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2452 пользователей и выяснили, что каждый пятый считает, что бюджетных предложений в этом году не будет. Примерно столько же респондентов сказали, что дешево можно отдохнуть только дома или на даче.Каждый двадцатый турист надеется, что недорого можно провести летние каникулы в небольших поселках и городах на Черноморском побережье или вблизи Азовского моря. Кроме того, три процента опрошенных называли Дагестан, а два процента — Минеральные Воды.Пять процентов пользователей надеются, что летом будут сняты ограничения на отдых в Турции, и дешевле всего можно будет отдохнуть именно там. Три процента туристов надеются на доступный по цене отпуск в Греции, которая, возможно, скоро снимет лимит на число въезжающих из России. По два процента респондентов для бюджетного отдыха за рубежом указывали Абхазию, Кипр и Египет."Всегда можно найти выгодные варианты", — сказали 40 процентов туристов.
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
абхазия
черное море
азовское море
кипр
греция
турция
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РИА Новости
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куда можно лететь, отдых на море, абхазия, отдых, туризм, черное море, азовское море, новости - туризм, республика дагестан, кипр, греция, турция, минеральные воды, египет
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места, где летний отпуск обойдется им сравнительно недорого, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2452 пользователей и выяснили, что каждый пятый считает, что бюджетных предложений в этом году не будет. Примерно столько же респондентов сказали, что дешево можно отдохнуть только дома или на даче.
Каждый двадцатый турист надеется, что недорого можно провести летние каникулы в небольших поселках и городах на Черноморском побережье или вблизи Азовского моря. Кроме того, три процента опрошенных называли Дагестан, а два процента — Минеральные Воды.
Пять процентов пользователей надеются, что летом будут сняты ограничения на отдых в Турции, и дешевле всего можно будет отдохнуть именно там. Три процента туристов надеются на доступный по цене отпуск в Греции, которая, возможно, скоро снимет лимит на число въезжающих из России. По два процента респондентов для бюджетного отдыха за рубежом указывали Абхазию, Кипр и Египет.
"Всегда можно найти выгодные варианты", — сказали 40 процентов туристов.