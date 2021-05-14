https://ria.ru/20210514/oon-1732380337.html

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые действия, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:34

2021-05-14T19:34

2021-05-14T20:07

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

антониу гутерреш

оон

палестина

в мире

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ООН, 14 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые действия, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.ООН призывает Израиль и Палестину позволить оказывать им посредническую помощь в урегулировании конфликта, заявил на брифинге официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.По его словам, боевые действия могут спровоцировать гуманитарный кризис, а также кризис в области безопасности и, кроме того, способствовать дальнейшему разжиганию экстремизма в регионе в целом.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно 300 из них разорвались на территории анклава, сообщила 13 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. В ответ Израиль в ответ нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более сотни палестинцев и 900 получили ранения.

https://ria.ru/20210514/izrail-1732354916.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, оон, палестина, в мире