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Меркель назвала ракетные обстрелы Израиля террористическими атаками

Меркель назвала ракетные обстрелы Израиля террористическими атаками

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решительно осуждает продолжающиеся ракетные обстрелы территории Израиля, это террористические атаки, которые ничто не может... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:20

2021-05-14T13:20

2021-05-14T13:20

мюнстер

исламский джихад

гельзенкирхен

штеффен зайберт

ангела меркель

хамас

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель решительно осуждает продолжающиеся ракетные обстрелы территории Израиля, это террористические атаки, которые ничто не может оправдать, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт."Канцлер решительно осуждает продолжающийся ракетный обстрел Израиля, это террористические атаки... Ничто не оправдывает этот террор. Ракетные обстрелы должны быть немедленно прекращены, правительство ФРГ поддерживает право Израиля на самозащиту", - сказал Зайберт.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек."Здесь, в Германии, люди выходят на улицы, чтобы протестовать против политики Израиля. Они могут делать это мирным путем, для нашей демократии это само собой разумеется. Однако те, кто использует эти протесты для выражения антисемитизма, тот злоупотребляет правом на собрание. Наша демократия не потерпит антисемитских митингов", - добавил официальный представитель правительства ФРГ.По словам Зайберта, против таких выступлений "мы будем противостоять всей мощью нашего правового государства".Посол Израиля в ФРГ Джереми Иссахарофф ранее призвал власти страны приложить все усилия, чтобы обеспечить безопасность еврейской общины. После резкого обострения ситуации на границе Израиля и сектора Газа массовые антиизраильские манифестации проходят с 10 мая в Германии, против самых радикально настроенных активистов полиция была вынуждена применить спецсредства, есть задержанные. В ходе выступлений в Бонне, Мюнстере и Гельзенкирхен активисты атаковали или пытались атаковать здания синагог, демонстративно сжигали флаги Израиля.

мюнстер

гельзенкирхен

берлин (город)

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Запуск ракет военного крыла ХАМАС над сектором Газа ХАМАС обстрелял Израиль из ракетных установок в понедельник. На кадрах, снятых над сектором Газа, видно, как запускаются несколько ракет. 2021-05-14T13:20 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мюнстер, исламский джихад, гельзенкирхен, штеффен зайберт, ангела меркель, хамас, берлин (город), в мире