https://ria.ru/20210514/obrazovanie-1732272432.html

"Россия сегодня" и Самарский университет открывают серию мастер-классов

"Россия сегодня" и Самарский университет открывают серию мастер-классов

РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:00

2021-05-14T14:00

2021-05-14T18:33

навигатор абитуриента

россия

самарский университет

социальный навигатор

наталья тюрина

россия сегодня

совет федерации рф

дмитрий азаров

самарская область

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) при поддержке Правительства Самарской области и Совета молодых дипломатов МИД России открывают серию мастер-классов. Она пройдёт в рамках просветительского проекта SputnikPro при участии проекта медиагруппы "Социальный навигатор". Спикерами выступят ведущие эксперты медиагруппы "Россия сегодня" и Совета молодых дипломатов МИД России. Мастер-классы пройдут на площадке регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: "Создание условий для самореализации людей, в том числе молодых специалистов, – одна из главных задач, определенных в национальных проектах. И, безусловно, без возможности самореализации говорить о том, что молодой человек останется в регионе, невозможно. Если он не будет видеть возможности для совершенствования и самореализации, для достойного заработка честным трудом, он будет искать другой регион, где он сможет себя реализовать. Мы работаем над тем, чтобы здесь, на территории Самарской области, возможности для самореализации были. В нашем регионе действует множество проектов для студенчества, предпринимателей, представителей рабочих профессий, управленческих кадров. Регион традиционно один из лидеров в стране по активности участия в конкурсе "Лидеры России". Убеждён, что новый проект также будет способствовать достижению нашей общей цели - чтобы каждый человек, живущий в нашем регионе, стране, мог раскрыть свой потенциал".Главными темами мастер-классов станут новые международные медиатренды, в том числе в области науки и технологий, новые подходы в области видео и дизайна, продвижения личных брендов в социальных сетях, а также прогрессивные PR-технологии и инструменты современного молодого ученого и дипломата для продвижения российских интересов в мире и многое другое."Этим проектом, реализованным в партнерстве с медиагруппой "Россия сегодня", Правительством Самарской области и Советом молодых Дипломатов МИД России, мы хотим заложить традицию обмена знаниями в одной из самых востребованных в современном обществе сфер – в сфере коммуникаций. И надеемся увидеть заинтересованность со стороны тех, что отвечает за выстраивание связей с общественностью как в органах государственной власти и местного самоуправления, так и в реальных секторах экономики. Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Евгения Максимовича Примакова выбран площадкой проведения серии мастер-классов не случайно. Он создан в структуре Самарского университета 1 декабря 2020 года, и сейчас мы наполняем его работу смыслом и содержанием", - пояснил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета.В ходе мастер-классов молодые специалисты обсудят современные тренды международной журналистики с Василием Пушковым, директором Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня", погрузятся в законы PR с Анной Старковой, руководителем пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня", поговорят о проверке информации в современных медиа с Олегом Дмитриевым, советником медиагруппы "Россия сегодня", познакомятся с инструментами современного молодого дипломата для продвижения российских интересов в мире с Константином Колпаковым, председателем Совета молодых дипломатов МИД России, а также научатся управлять информационным полем и вниманием в контексте международного информационного пространства, развивать личные ресурсы, об этом расскажет Наталья Тюрина, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере.Комментируя цели проекта, Наталья Тюрина подчеркнула: "Этот проект уникальный в рамках наших совместных мероприятий с российскими университетами и регионами. Именно в Самаре, ведущем центре развития космических технологий, мы будем делиться нашим опытом международных коммуникаций и передавать молодым специалистам разных профилей наши компетенции"."Считаем участие Совета молодых дипломатов МИД России в проекте в рамках SputnikPro, посвящённом международным медиа-трендам, важным для развития молодёжной дипломатии. Благодарим организаторов и поддерживаем выбранный формат, дающий возможность вовлечения в международную молодёжную повестку широкого круга молодых специалистов, предоставляющий прекрасную площадку для обмена мнениями по актуальной проблематике, передовым опытом", - отметил Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России.Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова - структурное подразделение Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва создан 1 декабря 2020 года. Инициатива по созданию Центра выдвинута Сенатором от Самарской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ф.М. Мухаметшиным совместно с Президентом Самарского университета В.А. Сойфером. Деятельность Центра направлена на повышение компетенций Самарской области в сфере международного сотрудничества, расширение внешних связей региона, а также развитие международных культурно-гуманитарных связей молодежи Самарской области с молодежью зарубежных стран. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) — российский образовательный и исследовательский центр в сфере аэрокосмических технологий. Один из ведущих российских университетов, соответствующий статус которых закреплён в нормативных документах Правительства Российской Федерации и признан академическим сообществом.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств. Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210512/vebinar-1732013491.html

https://ria.ru/20210421/vebinar-1729282521.html

https://ria.ru/20210416/mediatekhnologii-1728564098.html

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, самарский университет, социальный навигатор, наталья тюрина, россия сегодня, совет федерации рф, дмитрий азаров, самарская область, общество