Предложение Минфина увеличит число закупщиков у МСБ в 11 раз
20:46 14.05.2021 (обновлено: 21:34 14.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предложение Минфина об увеличении доли закупок у предприятий малого и среднего бизнеса позволит нарастить число компаний-закупщиков более чем в 11 раз, рассказали РИА Новости в Корпорации МСП.
Ранее в пятницу Минфин России предложил увеличить минимальную долю закупок госкомпаний у малых и средних предприятий с 20% до 30%. Кроме того, министерство предложило распространить обязательство достигать эту долю закупок на всех заказчиков по 223-ФЗ. Сейчас это касается только отдельных категорий заказчиков.
"Сейчас закупки крупнейших компаний – надежный рынок сбыта для предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря нововведению количество компаний, закупающих продукцию у МСП по 223-ФЗ, увеличится более чем в 11 раз – с 1,8 тысяч до 20 тысяч", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Расширение рынка сбыта для бизнеса, в том числе благодаря обеспечению доступа к закупкам, заложено в обновлённую стратегию Корпорации МСП. Корпорация обеспечит развитие сервисов, направленных на стандартизацию закупочной документации и сегмента закупок малого объёма.
С начала 2021 года при участии корпорации малый и средний бизнес заключил договоры с крупнейшими заказчиками на сумму более 1,2 триллиона рублей, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.