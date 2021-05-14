https://ria.ru/20210514/msb-1732388300.html

Предложение Минфина увеличит число закупщиков у МСБ в 11 раз

Предложение Минфина увеличит число закупщиков у МСБ в 11 раз

Предложение Минфина об увеличении доли закупок у предприятий малого и среднего бизнеса позволит нарастить число компаний-закупщиков более чем в 11 раз,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:46

2021-05-14T20:46

2021-05-14T21:34

россия

корпорация мсп

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предложение Минфина об увеличении доли закупок у предприятий малого и среднего бизнеса позволит нарастить число компаний-закупщиков более чем в 11 раз, рассказали РИА Новости в Корпорации МСП.Ранее в пятницу Минфин России предложил увеличить минимальную долю закупок госкомпаний у малых и средних предприятий с 20% до 30%. Кроме того, министерство предложило распространить обязательство достигать эту долю закупок на всех заказчиков по 223-ФЗ. Сейчас это касается только отдельных категорий заказчиков.Расширение рынка сбыта для бизнеса, в том числе благодаря обеспечению доступа к закупкам, заложено в обновлённую стратегию Корпорации МСП. Корпорация обеспечит развитие сервисов, направленных на стандартизацию закупочной документации и сегмента закупок малого объёма.С начала 2021 года при участии корпорации малый и средний бизнес заключил договоры с крупнейшими заказчиками на сумму более 1,2 триллиона рублей, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20210514/it-platforma-1732285372.html

россия

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россия, корпорация мсп, министерство финансов рф (минфин россии), экономика