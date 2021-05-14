https://ria.ru/20210514/moratoriy-1732255750.html
Клишас заявил о невозможности отменить мораторий на смертную казнь
Клишас заявил о невозможности отменить мораторий на смертную казнь
Отмена моратория на смертную казнь в России невозможна, об этом, в частности, не раз заявлял Конституционный суд, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:19
2021-05-14T10:19
2021-05-14T10:28
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андрей клишас
совет федерации рф
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общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отмена моратория на смертную казнь в России невозможна, об этом, в частности, не раз заявлял Конституционный суд, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Шестнадцатого мая исполняется 25 лет с момента подписания президентом РФ указа "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы"."Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране", - заявил Клишас.Он напомнил, что Конституционный суд неоднократно высказывался о невозможности возвращения смертной казни. Суд мотивировал это тем, что из-за длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Таким образом, сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя РФ, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, отмечал ранее Клишас.
https://ria.ru/20210317/kazn-1601644632.html
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, совет европы, общество