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Клишас заявил о невозможности отменить мораторий на смертную казнь
Клишас заявил о невозможности отменить мораторий на смертную казнь
Отмена моратория на смертную казнь в России невозможна, об этом, в частности, не раз заявлял Конституционный суд, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:19
2021-05-14T10:28
россия
андрей клишас
совет федерации рф
совет европы
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отмена моратория на смертную казнь в России невозможна, об этом, в частности, не раз заявлял Конституционный суд, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Шестнадцатого мая исполняется 25 лет с момента подписания президентом РФ указа "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы"."Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране", - заявил Клишас.Он напомнил, что Конституционный суд неоднократно высказывался о невозможности возвращения смертной казни. Суд мотивировал это тем, что из-за длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Таким образом, сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя РФ, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, отмечал ранее Клишас.
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, совет европы, общество

Клишас заявил о невозможности отменить мораторий на смертную казнь

10:19 14.05.2021 (обновлено: 10:28 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отмена моратория на смертную казнь в России невозможна, об этом, в частности, не раз заявлял Конституционный суд, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Шестнадцатого мая исполняется 25 лет с момента подписания президентом РФ указа "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы".
"Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране", - заявил Клишас.
Он напомнил, что Конституционный суд неоднократно высказывался о невозможности возвращения смертной казни. Суд мотивировал это тем, что из-за длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Таким образом, сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя РФ, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, отмечал ранее Клишас.
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