https://ria.ru/20210514/metro-1732238746.html

Ликсутов рассказал о запуске в метро Москвы оплаты проезда с помощью лица

Ликсутов рассказал о запуске в метро Москвы оплаты проезда с помощью лица

Способ оплаты проезда с помощью лица, или Face Pay планируют запустить на всех станциях метро Москвы до конца года, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T06:17

2021-05-14T06:17

2021-05-14T11:38

максим ликсутов

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732247135_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8ef61d3b11dfc6fe5e2fe6b98b6afec0.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Способ оплаты проезда с помощью лица, или Face Pay планируют запустить на всех станциях метро Москвы до конца года, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях", - сказал Ликсутов.По его словам, уже несколько месяцев тестирование системы Face Pay проходит на нескольких станциях московского метро.Он отметил, что Face Pay — это будет еще один удобный сервис для пассажиров, но не обязательный."Какой способ оплаты они выберут – это их право. Наша задача – дать возможность выбора", - уточнил Ликсутов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210514/turnikety-1732235515.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ликсутов: "Москва первая в мире запустит массово систему распознавания лиц" Способ оплаты проезда с помощью лица, или Face Pay планируют запустить на всех станциях метро Москвы до конца года, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях", - сказал Ликсутов. 2021-05-14T06:17 true PT1M02S

Максим Ликсутов о московском транспорте, дорогах и системе Face Pay Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в интервью РИА Новости о том, как изменилась дорожная ситуация на улицах, где недавно изменили тарифы на парковку, об обновлении вагонов метрополитена и популярности городского велопроката, а также о скором запуске новой системы оплаты проезда "по лицу" и востребованности карты "Тройка" в российских регионах. 2021-05-14T06:17 true PT23M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , москва, общество