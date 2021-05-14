https://ria.ru/20210514/metro-1732238746.html
Ликсутов рассказал о запуске в метро Москвы оплаты проезда с помощью лица
Ликсутов рассказал о запуске в метро Москвы оплаты проезда с помощью лица
Способ оплаты проезда с помощью лица, или Face Pay планируют запустить на всех станциях метро Москвы до конца года, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T06:17
2021-05-14T06:17
2021-05-14T11:38
максим ликсутов
москва
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Способ оплаты проезда с помощью лица, или Face Pay планируют запустить на всех станциях метро Москвы до конца года, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях", - сказал Ликсутов.По его словам, уже несколько месяцев тестирование системы Face Pay проходит на нескольких станциях московского метро.Он отметил, что Face Pay — это будет еще один удобный сервис для пассажиров, но не обязательный."Какой способ оплаты они выберут – это их право. Наша задача – дать возможность выбора", - уточнил Ликсутов.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210514/turnikety-1732235515.html
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Ликсутов: "Москва первая в мире запустит массово систему распознавания лиц"
Способ оплаты проезда с помощью лица, или Face Pay планируют запустить на всех станциях метро Москвы до конца года, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях", - сказал Ликсутов.
2021-05-14T06:17
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Максим Ликсутов о московском транспорте, дорогах и системе Face Pay
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в интервью РИА Новости о том, как изменилась дорожная ситуация на улицах, где недавно изменили тарифы на парковку, об обновлении вагонов метрополитена и популярности городского велопроката, а также о скором запуске новой системы оплаты проезда "по лицу" и востребованности карты "Тройка" в российских регионах.
2021-05-14T06:17
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максим ликсутов , москва, общество