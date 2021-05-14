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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732289404.html
В Кремле рассказали о контактах с Индией по ситуации с коронавирусом
В Кремле рассказали о контактах с Индией по ситуации с коронавирусом
Россия, как и другие страны, оказывает Индии помощь в борьбе с пандемией коронавируса, в силу союзнических отношений Москва и Дели находятся в постоянном... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:50
2021-05-14T13:01
западная бенгалия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия, как и другие страны, оказывает Индии помощь в борьбе с пандемией коронавируса, в силу союзнических отношений Москва и Дели находятся в постоянном контакте, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться."Вы знаете, что сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, где была и Россия. Мы надеемся, что эта помощь поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом, борьбе с этой яростной вспышкой, которую сейчас переживают наши индийские партнеры. Конечно, российско-индийские стороны в силу тех особых союзнических отношений, которые между нами есть, находятся в постоянном контакте", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Россия расширять помощь Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,04 миллиона. Выздоровели более 20 миллионов, умерли более 262 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 343 тысячи человек, а выздоровевших - на 344 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
западная бенгалия
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западная бенгалия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, дели, индия, в мире

В Кремле рассказали о контактах с Индией по ситуации с коронавирусом

12:50 14.05.2021 (обновлено: 13:01 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия, как и другие страны, оказывает Индии помощь в борьбе с пандемией коронавируса, в силу союзнических отношений Москва и Дели находятся в постоянном контакте, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.
"Вы знаете, что сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, где была и Россия. Мы надеемся, что эта помощь поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом, борьбе с этой яростной вспышкой, которую сейчас переживают наши индийские партнеры. Конечно, российско-индийские стороны в силу тех особых союзнических отношений, которые между нами есть, находятся в постоянном контакте", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Россия расширять помощь Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,04 миллиона. Выздоровели более 20 миллионов, умерли более 262 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 343 тысячи человек, а выздоровевших - на 344 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
 
Распространение коронавирусаЗападная БенгалияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковМоскваДелиИндияВ мире
 
 
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