https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732288899.html
Заммэра Москвы назвала ситуацию с коронавирусом в столице напряженной
Заммэра Москвы назвала ситуацию с коронавирусом в столице напряженной
Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, цифры не радуют, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:48
2021-05-14T12:48
2021-05-14T12:55
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, цифры не радуют, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют", - сказала Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов "Здоровая Москва" в парках.Она подчеркнула, что коронавирус завтра никуда не уйдет, и периодические повышения и понижения заболеваемости возможны.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество