https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732288899.html

Заммэра Москвы назвала ситуацию с коронавирусом в столице напряженной

Заммэра Москвы назвала ситуацию с коронавирусом в столице напряженной

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, цифры не радуют, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:48

2021-05-14T12:48

2021-05-14T12:55

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коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, цифры не радуют, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют", - сказала Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов "Здоровая Москва" в парках.Она подчеркнула, что коронавирус завтра никуда не уйдет, и периодические повышения и понижения заболеваемости возможны.

https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732250773.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество