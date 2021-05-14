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Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье

Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье

СБ ООН соберется в воскресенье для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины, написала в своем Twitter постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T01:08

2021-05-14T01:08

2021-05-14T01:24

сектор газа

совет безопасности оон

палестина

сша

израиль

в мире

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ООН, 14 мая – РИА Новости. СБ ООН соберется в воскресенье для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины, написала в своем Twitter постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Ранее Китай, Норвегия, Тунис запросили проведения открытого заседания СБ ООН в пятницу, однако США попросили перенести заседание на начало следующей недели на фоне продолжения дипломатических контактов со сторонами.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая - ракетные обстрелы израильских населенных пунктов с тех пор происходят почти непрерывно. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков. По данным минздрава Палестины, за три дня израильских атак погибли 103 палестинца, в том числе 27 детей, 580 человек получили ранения.

сектор газа

палестина

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, совет безопасности оон, палестина, сша, израиль, в мире