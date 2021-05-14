https://ria.ru/20210514/khamas-1732258297.html

Военное крыло ХАМАС атаковало химзавод на границе с сектором Газа

Военное крыло ХАМАС атаковало химзавод на границе с сектором Газа

Военное крыло ХАМАС заявило об атаке на израильский химзавод у границы с сектором Газа. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:34

2021-05-14T10:34

2021-05-14T16:42

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

в мире

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС заявило об атаке на израильский химзавод у границы с сектором Газа.Ранее сообщалось, что израильтяне готовы к наземному вторжению в анклав, но пока бьют с воздуха.Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус отметил, что заранее о старте операции предупреждать не будут.Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в понедельник вечером. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из района Шейх-Джаррах нескольких палестинских семей, переросли в военные действия. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли семь израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 119 человек, свыше 600 пострадали.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947-м Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.

https://ria.ru/20210514/obstrel-1732296866.html

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сектор газа

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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены. 2021-05-14T10:34 true PT1M38S

Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан. С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну. 2021-05-14T10:34 true PT1M32S

ВВС Израиля атакуют с воздуха сектор Газа Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля атакуют сектор Газа. 2021-05-14T10:34 true PT1M05S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, в мире