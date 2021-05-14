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https://ria.ru/20210514/khamas-1732258297.html
Военное крыло ХАМАС атаковало химзавод на границе с сектором Газа
Военное крыло ХАМАС атаковало химзавод на границе с сектором Газа
Военное крыло ХАМАС заявило об атаке на израильский химзавод у границы с сектором Газа. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:34
2021-05-14T16:42
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС заявило об атаке на израильский химзавод у границы с сектором Газа.Ранее сообщалось, что израильтяне готовы к наземному вторжению в анклав, но пока бьют с воздуха.Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус отметил, что заранее о старте операции предупреждать не будут.Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в понедельник вечером. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из района Шейх-Джаррах нескольких палестинских семей, переросли в военные действия. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли семь израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 119 человек, свыше 600 пострадали.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947-м Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.
https://ria.ru/20210514/obstrel-1732296866.html
https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html
сектор газа
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РИА Новости
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96
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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается
В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены.
2021-05-14T10:34
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Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска
Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан. С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну.
2021-05-14T10:34
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ВВС Израиля атакуют с воздуха сектор Газа
Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля атакуют сектор Газа.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, в мире

Военное крыло ХАМАС атаковало химзавод на границе с сектором Газа

10:34 14.05.2021 (обновлено: 16:42 14.05.2021)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильские воздушные удары в Газе
Израильские воздушные удары в Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС заявило об атаке на израильский химзавод у границы с сектором Газа.

"Бригады аль-Кассам" нанесли удар с помощью беспилотника "Шехаб" по химическому заводу в Нир-Озе", — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что израильтяне готовы к наземному вторжению в анклав, но пока бьют с воздуха.
Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус отметил, что заранее о старте операции предупреждать не будут.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 13:20
Меркель назвала ракетные обстрелы Израиля террористическими атаками
Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в понедельник вечером. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из района Шейх-Джаррах нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли семь израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 119 человек, свыше 600 пострадали.
Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947-м Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.
После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.
Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 12:30
Палестино-израильский конфликт
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасВ мире
 
 
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