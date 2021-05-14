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Учения по отражению хакерских атак пройдут на пяти киберполигонах
Учения по отражению хакерских атак пройдут на пяти киберполигонах
Учения по отражению хакерских атак пройдут на пяти киберполигонах "Ростелекома" в 2021 году, они позволят координировать работу различных структур, заявил... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:25
2021-05-14T09:25
россия
дмитрий чернышенко
максут шадаев
дальневосточный федеральный университет
ростелеком
москва
новосибирск
технологии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Учения по отражению хакерских атак пройдут на пяти киберполигонах "Ростелекома" в 2021 году, они позволят координировать работу различных структур, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Такие национальные полигоны, которые созданы на площадке "Ростелекома", как раз позволяют организовать межведомственные учения, не подвергая опасности существующую работу текущих отраслей или органов исполнительной власти. При этом на полигоне абсолютно воссоздается работа отраслей, предприятий и даже целых городов. И такие тренировки и учения позволяют координировать работу различных органов для преодоления кибератак. В 2021 году на 5 киберполигонах уже пройдут учения", - сказал Чернышенко по итогам совещания по организации киберполигонов в рамках национальной программы "Цифровая экономика" для различных отраслей.Он напомнил, что киберполигоны, помимо Москвы, уже открыты в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский и Научно-технологическом университете "Сириус" в Сочи. "Буквально на днях в Новосибирске откроется киберполигон на базе Сибирского государственного университета. Он станет третьим университетом, имеющим демонстрационную точку киберполигона. После этого будут запущены центры в Санкт-Петербурге и в других городах, в том числе, в сотрудничестве с крупнейшими вузами страны", — отметил Чернышенко."И мы сегодня на совещании приняли решение о том, что будем расширять как географию, так и количество отраслей, защита которых будет отрабатываться на киберполигонах. Сейчас, в основном, усилия сосредоточены на энергетическом, кредитно-финансовом секторе, на инфраструктуре государственных органов. Понятно, что это не все, и нужно будет эту работу продолжать", - добавил вице-премьер.Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь отметил, что для каждой отрасли создается отдельный сегмент, имитирующий бизнес-процессы и сценарии кибератак, свойственных этому сектору экономики. "Каждой отрасли свойственны определенные риски, касающиеся информационной безопасности. Наша задача – создать условия для отработки навыков по борьбе с такими рисками. В рамках киберполигона мы должны сформировать внутриотраслевую кооперацию, чтобы обсуждать существующие угрозы, моделировать сценарии кибератак и оперативно их отрабатывать", - сказал Шадаев.Проект по созданию национального киберполигона был запущен в конце 2019 года для повышения готовности государства и российских организаций ключевых отраслей экономики к отражению компьютерных атак и укрепления государственной безопасности в цифровом пространстве. До конца 2024 года запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона. В частности, будут созданы сегменты нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной отраслей и металлургии. Также будет расширен объем автоматизированных сценариев компьютерных атак для проведения киберучений. Планируется создание дополнительных опорных центров киберполигона в различных регионах России.
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россия, дмитрий чернышенко, максут шадаев, дальневосточный федеральный университет, ростелеком, москва, новосибирск, технологии

Учения по отражению хакерских атак пройдут на пяти киберполигонах

09:25 14.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Учения по отражению хакерских атак пройдут на пяти киберполигонах "Ростелекома" в 2021 году, они позволят координировать работу различных структур, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Такие национальные полигоны, которые созданы на площадке "Ростелекома", как раз позволяют организовать межведомственные учения, не подвергая опасности существующую работу текущих отраслей или органов исполнительной власти. При этом на полигоне абсолютно воссоздается работа отраслей, предприятий и даже целых городов. И такие тренировки и учения позволяют координировать работу различных органов для преодоления кибератак. В 2021 году на 5 киберполигонах уже пройдут учения", - сказал Чернышенко по итогам совещания по организации киберполигонов в рамках национальной программы "Цифровая экономика" для различных отраслей.
Он напомнил, что киберполигоны, помимо Москвы, уже открыты в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский и Научно-технологическом университете "Сириус" в Сочи. "Буквально на днях в Новосибирске откроется киберполигон на базе Сибирского государственного университета. Он станет третьим университетом, имеющим демонстрационную точку киберполигона. После этого будут запущены центры в Санкт-Петербурге и в других городах, в том числе, в сотрудничестве с крупнейшими вузами страны", — отметил Чернышенко.
"И мы сегодня на совещании приняли решение о том, что будем расширять как географию, так и количество отраслей, защита которых будет отрабатываться на киберполигонах. Сейчас, в основном, усилия сосредоточены на энергетическом, кредитно-финансовом секторе, на инфраструктуре государственных органов. Понятно, что это не все, и нужно будет эту работу продолжать", - добавил вице-премьер.
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Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь отметил, что для каждой отрасли создается отдельный сегмент, имитирующий бизнес-процессы и сценарии кибератак, свойственных этому сектору экономики. "Каждой отрасли свойственны определенные риски, касающиеся информационной безопасности. Наша задача – создать условия для отработки навыков по борьбе с такими рисками. В рамках киберполигона мы должны сформировать внутриотраслевую кооперацию, чтобы обсуждать существующие угрозы, моделировать сценарии кибератак и оперативно их отрабатывать", - сказал Шадаев.
Проект по созданию национального киберполигона был запущен в конце 2019 года для повышения готовности государства и российских организаций ключевых отраслей экономики к отражению компьютерных атак и укрепления государственной безопасности в цифровом пространстве. До конца 2024 года запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона. В частности, будут созданы сегменты нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной отраслей и металлургии. Также будет расширен объем автоматизированных сценариев компьютерных атак для проведения киберучений. Планируется создание дополнительных опорных центров киберполигона в различных регионах России.
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМаксут ШадаевДальневосточный федеральный университетРостелекомМоскваНовосибирскТехнологии
 
 
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