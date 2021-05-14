https://ria.ru/20210514/kazan-1732244892.html
Ученики казанских школ вернулись к учебе после ЧП со стрельбой
Ученики казанских школ вернулись к учебе после ЧП со стрельбой
Ученики казанских школ вернулись к учебе после двухдневного перерыва из-за трагедии в гимназии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:39
2021-05-14T08:39
2021-05-14T10:28
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Ученики казанских школ вернулись к учебе после двухдневного перерыва из-за трагедии в гимназии, передает корреспондент РИА Новости.Среда была днем траура, а четверг — выходным в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.Учителя школ № 171 и 174, куда в понедельник на занятия должны прийти ребята из пострадавшего учебного заведения, встречают детей на улице. Полицейские стоят у входа и периодически обходят здания. На вопрос, как давно они здесь дежурят и надолго ли, сотрудники не ответили.Мэрия Казани сообщила ранее, что дети из гимназии вернутся к учебе не в пятницу, как в других школах, а в понедельник, чтобы у них было время подготовиться. При этом ученики девятых и одиннадцатых классов пойдут на занятия в очном формате в школу № 174. По рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей смешивать классы и менять педагогов не будут. Для первоклассников организуют дежурные группы в школе № 171. Остальные будут обучаться дистанционно.Трагедия в казанской школеВо вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20210513/kazan-1732156030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Школьники казанской гимназии вернулись к занятиям после трагических событий
Ученики казанских школ вернулись к учёбе после двухдневного перерыва: в среду занятия отменили из-за трагических событий в гимназии №175, а четверг в Татарстане был выходным из-за празднования Ураза-байрам. Возле школ дежурят сотрудники полиции, многих учеников младших классов провожают родители.
2021-05-14T08:39
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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
2021-05-14T08:39
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Ученики казанских школ вернулись к учебе после двухдневного перерыва из-за трагедии в гимназии, передает корреспондент РИА Новости.
Среда была днем траура, а четверг — выходным в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.
Учителя школ № 171 и 174, куда в понедельник на занятия должны прийти ребята из пострадавшего учебного заведения, встречают детей на улице.
Полицейские стоят у входа и периодически обходят здания. На вопрос, как давно они здесь дежурят и надолго ли, сотрудники не ответили.
Мэрия Казани
сообщила ранее, что дети из гимназии вернутся к учебе не в пятницу, как в других школах, а в понедельник, чтобы у них было время подготовиться.
При этом ученики девятых и одиннадцатых классов пойдут на занятия в очном формате в школу № 174. По рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей смешивать классы и менять педагогов не будут.
Для первоклассников организуют дежурные группы в школе № 171. Остальные будут обучаться дистанционно.
Трагедия в казанской школе
Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев
открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.