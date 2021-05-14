https://ria.ru/20210514/kazan-1732244892.html

Ученики казанских школ вернулись к учебе после ЧП со стрельбой

Ученики казанских школ вернулись к учебе после ЧП со стрельбой

Ученики казанских школ вернулись к учебе после двухдневного перерыва из-за трагедии в гимназии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:39

2021-05-14T08:39

2021-05-14T10:28

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Ученики казанских школ вернулись к учебе после двухдневного перерыва из-за трагедии в гимназии, передает корреспондент РИА Новости.Среда была днем траура, а четверг — выходным в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.Учителя школ № 171 и 174, куда в понедельник на занятия должны прийти ребята из пострадавшего учебного заведения, встречают детей на улице. Полицейские стоят у входа и периодически обходят здания. На вопрос, как давно они здесь дежурят и надолго ли, сотрудники не ответили.Мэрия Казани сообщила ранее, что дети из гимназии вернутся к учебе не в пятницу, как в других школах, а в понедельник, чтобы у них было время подготовиться. При этом ученики девятых и одиннадцатых классов пойдут на занятия в очном формате в школу № 174. По рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей смешивать классы и менять педагогов не будут. Для первоклассников организуют дежурные группы в школе № 171. Остальные будут обучаться дистанционно.Трагедия в казанской школеВо вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732156030.html

казань

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2021

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Школьники казанской гимназии вернулись к занятиям после трагических событий Ученики казанских школ вернулись к учёбе после двухдневного перерыва: в среду занятия отменили из-за трагических событий в гимназии №175, а четверг в Татарстане был выходным из-за празднования Ураза-байрам. Возле школ дежурят сотрудники полиции, многих учеников младших классов провожают родители. 2021-05-14T08:39 true PT0M34S

Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи. 2021-05-14T08:39 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань, происшествия