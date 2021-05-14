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Ученики казанских школ вернулись к учебе после ЧП со стрельбой
Ученики казанских школ вернулись к учебе после ЧП со стрельбой
Ученики казанских школ вернулись к учебе после двухдневного перерыва из-за трагедии в гимназии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:39
2021-05-14T10:28
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Ученики казанских школ вернулись к учебе после двухдневного перерыва из-за трагедии в гимназии, передает корреспондент РИА Новости.Среда была днем траура, а четверг — выходным в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.Учителя школ № 171 и 174, куда в понедельник на занятия должны прийти ребята из пострадавшего учебного заведения, встречают детей на улице. Полицейские стоят у входа и периодически обходят здания. На вопрос, как давно они здесь дежурят и надолго ли, сотрудники не ответили.Мэрия Казани сообщила ранее, что дети из гимназии вернутся к учебе не в пятницу, как в других школах, а в понедельник, чтобы у них было время подготовиться. При этом ученики девятых и одиннадцатых классов пойдут на занятия в очном формате в школу № 174. По рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей смешивать классы и менять педагогов не будут. Для первоклассников организуют дежурные группы в школе № 171. Остальные будут обучаться дистанционно.Трагедия в казанской школеВо вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Школьники казанской гимназии вернулись к занятиям после трагических событий
Ученики казанских школ вернулись к учёбе после двухдневного перерыва: в среду занятия отменили из-за трагических событий в гимназии №175, а четверг в Татарстане был выходным из-за празднования Ураза-байрам. Возле школ дежурят сотрудники полиции, многих учеников младших классов провожают родители.
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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия

Ученики казанских школ вернулись к учебе после ЧП со стрельбой

08:39 14.05.2021 (обновлено: 10:28 14.05.2021)
 
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КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Ученики казанских школ вернулись к учебе после двухдневного перерыва из-за трагедии в гимназии, передает корреспондент РИА Новости.
Среда была днем траура, а четверг — выходным в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.
Учителя школ № 171 и 174, куда в понедельник на занятия должны прийти ребята из пострадавшего учебного заведения, встречают детей на улице.
Полицейские стоят у входа и периодически обходят здания. На вопрос, как давно они здесь дежурят и надолго ли, сотрудники не ответили.
Мэрия Казани сообщила ранее, что дети из гимназии вернутся к учебе не в пятницу, как в других школах, а в понедельник, чтобы у них было время подготовиться.
При этом ученики девятых и одиннадцатых классов пойдут на занятия в очном формате в школу № 174. По рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей смешивать классы и менять педагогов не будут.
Для первоклассников организуют дежурные группы в школе № 171. Остальные будут обучаться дистанционно.
Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 15:33
Психологическую помощь после ЧП в Казани получили 145 детей

Трагедия в казанской школе

Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Похороны прошли еще в нескольких местах.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

Билборд на здании в день траура в Казани
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
 
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